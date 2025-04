Carro raro e até submarino de luxo: o que comprar com R$ 25 mi da Mega-Sena

A Mega-Sena sorteia amanhã um prêmio estimado em R$ 25 milhões. O que daria para comprar de itens de luxo, se o vencedor acertar sozinho as seis dezenas? O UOL fez um levantamento com algumas opções.

Iate para 15 pessoas

Produzido desde o ano passado, o Lexus LY680 Luxury Yacht tem capacidade para até 15 passageiros. Somadas, as cabines reúnem seis camas. São 20 metros de comprimento da embarcação.

Ideia do estaleiro é proporcionar uma experiência de "refúgio marítimo, combinando elegância e funcionalidade". O iate tem três níveis. O interior é montado com janelas panorâmicas, móveis de madeira escura e áreas de estar que evocam o conforto de um apartamento de luxo.

Valor é de aproximadamente R$ 25 milhões. O flybridge (tipo um "terraço" com volante no topo do barco) foi ampliado em 1,4 m, e vem equipado com um lounge espaçoso e a opção de uma churrasqueira. A plataforma de natação também foi estendida em 70 centímetros, facilitando o acesso à água e atividades recreativas.

Casa que Bill Gates construiu

Casa vendida por Bill Gates em Seattle, Estados Unidos; vista para o Lago Washington e acesso privativo à praia são destaques Imagem: Reprodução/Instagram @topclosings

Com os R$ 25 milhões da Mega é possível comprar uma casa que o dono da Microsoft construiu em Seattle, nos Estados Unidos. Bill Gates montou a casa próximo de uma mega mansão que ele tem, mas é bem mais "modesta" —se é que é possível usar essa expressão.

Residência tem 223 metros quadrados. Tem quatro quartos e três banheiros. É montada com tetos de madeira, uma lareira de dupla face, janelas do chão ao teto e vistas ao Lago Washington.

Cozinha tem claraboia e uma grande copa. Em conceito aberto, salas de jantar e estar ficam próximas às janelas. A casa tem um escritório, um jardim zen e acesso privativo à praia.

Um carro raro

Lamborghini Veneno Roadster 2015 Imagem: Divulgação

Apenas 13 unidades foram produzidas da Lamborghini Veneno. As vendas aconteceram entre 2014 e 2015, mas o carro ainda figura entre um dos mais caros do mundo. "Veneno" é inspirado em um touro famoso das touradas espanholas, conhecido pela agressividade.

Veículo é avaliado em aproximadamente R$ 25 milhões. O carro tem um motor que gera 750 cv de potência, e acelera de 0 a 100 km/h em apenas três segundos.

Não à toa, o design aerodinâmico e agressivo tem características inspiradas em aeronáutica. O carro nasceu para ser estável e rápido. O interior é feito com materiais leves e de alta qualidade, incluindo fibra de carbono.

Um submarino de luxo?

Aston Martin Neptune, produzido em parceria com uma empresa fabricante de submarinos; poucas unidades foram produzidas em 2017, e hoje podem valer até R$ 25 milhões Imagem: Reprodução/Aston Martin

Em 2017, a Aston Martin apresentou o Project Neptune, o primeiro submarino de luxo. O modelo foi desenvolvido em colaboração com a fabricante norte-americana Triton Submarines.

Neptune é baseado no Triton 1650/3 LP, mas traz visual esportivo e acabamentos refinados inspirados no hipercarro Valkyrie. O submarino acomoda até três pessoas e pode submergir a 500 metros de profundidade.

Apenas poucas unidades foram produzidas, e podem custar até R$ 25 milhões, considerando o tempo de uso e o dólar em 2025.