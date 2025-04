Bolsonaro tem título honorário rejeitado em PE, mas Michelle ganha comenda em GO

A Câmara de Camaragibe, no Estado do Pernambuco, rejeitou uma proposta que daria o título de cidadão honorário da cidade para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira, 22. No mesmo dia, a Câmara de Goiânia (GO) aprovou a concessão da honraria para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Em Pernambuco, o título de cidadão camaragibense foi rejeitado porque não teve o apoio de ao menos nove dos 13 vereadores. O placar foi de seis votos favoráveis, quatro abstenções e dois votos contra. Em entrevista a um veículo local, o presidente da Casa, Paulo André (PSB), alfinetou os apoiadores do ex-presidente por lotarem o espaço, mas não comparecerem quando há outras votações.

"Tem muitas matérias muito mais importantes que a população cobra. Aí a gente vê a casa lotada em uma hora de uma votação de um título de cidadão, mas, em outras oportunidades de discussões, a gente vê a Casa vazia por parte de grupos que dizem defender os interesses da população", afirmou André ao jornal Camaragibe Agora.

Praticamente na mesma hora da votação em Camaragibe, a Câmara de Goiânia aprovou, por 25 votos favoráveis e três contrários, o título de cidadã honorária para Michelle.

A deliberação do título à ex-primeira-dama teve discussões acaloradas entre os parlamentares. O vereador Fabrício Rosa (PT) afirmou que Michelle nunca contribuiu diretamente com a capital de Goiás e que a decisão "esvaziava" o sentido da honraria.

"Não há histórico de atuação de políticas públicas em Goiânia, não conheço qualquer tipo de contribuição concreta para a população goianiense. Conceder esse título honorário, que é a maior honraria da Casa a alguém sem nenhum vínculo efetivo e afetivo, pode acabar esvaziando o sentido desse reconhecimento", disse o petista.

Já o vereador William Veloso (PL), do partido de Bolsonaro e Michelle, afirmou que a ex-primeira-dama "contribuiu muito" com a capital do Estado, mas sem detalhar as benfeitorias.

"Foi uma primeira-dama que contribuiu muito, principalmente no segmento das pessoas com deficiência em todo Estado de Goiás, e não é diferente em Goiânia", disse.

Desde agosto de 2023, o ex-presidente é cidadão goiano, recebendo a honraria das mãos do governador do Estado, Ronaldo Caiado (União). O projeto que concedeu o título foi aprovado em 2019, quando ele ainda chefiava o Executivo. Ele também recebeu a honraria dos legislativos do Paraná e Minas Gerais. Michelle, por sua vez, é cidadã honorária da cidade de São Paulo.