Primeiro papa da Igreja foi um pescador pobre; veja lista de pontífices

O papa Francisco, que morreu ontem aos 88 anos, foi o 266º pontífice da Igreja Católica. Já o primeiro bispo de Roma foi um dos 12 apóstolos de Cristo, um pescador pobre que virou santo.

Quem foi o primeiro papa

Pedro é considerado o primeiro papa da história. Ele acabou se tornando o líder do grupo dos 12 apóstolos. Após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, ele assumiu a coordenação dos trabalhos. Pedro tem um lugar central no cristianismo primitivo, tanto que os papas são chamados de sucessores do apóstolo Pedro por tradição.

Antes de ser Pedro, chamava-se Simão. Os papas adotam um novo nome ao assumirem o posto, e o mesmo aconteceu com esse apóstolo que, nos primeiros livros do Novo Testamento da Bíblia, é relacionado ao nome Simão. Ele trabalhava como pescador na região do mar da Galileia e, ao lado do irmão André, foi um dos primeiros discípulos de Jesus.

Novo nome foi dado por Jesus. O episódio é relatado no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, em uma passagem bastante famosa que menciona: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja". A partir de então, Simão virou Pedro e recebeu a missão de ser coordenador dos apóstolos. Pedro significa "rocha" e, historicamente, a Igreja Católica Apostólica Romana se assenta sobre a pedra fundamental de Pedro.

Pedro seria o "santo das chuvas". Não há base teológica, mas na tradição popular, o apóstolo recebeu a chave do céu e, por isso, controla tudo o que vem de lá, incluindo as chuvas. Imagens e pinturas do santo incluem uma grande chave em uma das mãos, e o brasão do Vaticano —cuja principal igreja é a Basílica de São Pedro— conta com duas chaves cruzadas, presentes também no emblema dos papas.

