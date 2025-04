Como o corpo do papa Francisco será preservado até o funeral no sábado?

O corpo do papa Francisco foi levado hoje para a Basílica de São Pedro, onde será velado até o funeral, marcado para a manhã de sábado. Enquanto isso, ele permanece em um caixão aberto na residência de Santa Marta, no Vaticano, onde tem recebido visitas e homenagens, como do presidente italiano Sergio Mattarella.

Como corpo fica conservado?

Processo de embalsamamento é utilizado para preservar cadáveres. Um conjunto de métodos e técnicas é usado para higienizar e manter a boa aparência do corpo. Com isso, ele fica em condições de ser transportado e apresentado ao público sem sinais óbvios de decomposição.

Líquido à base de formol é injetado no corpo. As substâncias passam por todo o sistema circulatório e ajudam a retirar o sangue do corpo, que saem por uma abertura feita no pescoço, pela veia jugular. O profissional que realiza o processo pode massagear o corpo para auxiliar na drenagem. Agentes conservantes preservam o corpo, e corantes dão uma cor mais realista e natural.

Fluidos também são retirados. O conteúdo intestinal e outros líquidos decorrentes do processo de decomposição também precisam ser extraídos. Isso é importante tanto para injetar mais produtos de embalsamamento quanto para eliminar material orgânico.

Intervenção estética deixa aspecto mais natural. Na fase da necromaquiagem, a pele limpa é reconstituída por cosméticos. Normalmente, os olhos são selados, e a mandíbula é presa ou a boca é suturada de forma discreta para mantê-la fechada —após a morte, o enrijecimento dos músculos pode forçar a mandíbula a abrir.

Vestir o cadáver faz parte do processo. Francisco foi vestido com a casula vermelha, o pálio e a mitra branca na cabeça, e um rosário foi colocado sobre suas mãos.

Papa não pode ser doador de órgãos. Autoridades do Vaticano afirmam que, após a morte de um papa, seu corpo pertence a toda a Igreja e deve ser enterrado intacto. Além disso, se órgãos papais fossem doados, eles se tornariam relíquias em outros corpos caso ele fosse eventualmente canonizado.

Como será o funeral

A cerimônia começa no sábado, às 10h (5h no horário de Brasília) e é aberta ao público. A data e demais detalhes foram decididos em uma reunião de cardeais hoje. O arcebispo irlandês Kevin Joseph Farrell, que ocupa o cargo de camerlengo, consultou bispos, presbíteros e diáconos para acertar a liturgia fúnebre. As reuniões dos cardeais são presididas pelo cardeal decano, o italiano Giovanni Battista Re.

A celebração acontece no átrio da Basílica de São Pedro. A missa das Exéquias, como é chamada, será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Ao final, acontecem os ritos da Última Commendatio e da Valedictio —despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias— e, em seguida, o caixão será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.