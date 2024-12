TV da Samsung é a favorita dos leitores em 2024; veja o que ela tem de bom

A Smart TV UHD com 58 polegadas, da Samsung, foi o modelo de televisão mais comprado pelos leitores do Guia de Compras UOL em 2024. E o sucesso não é à toa, já que o dispositivo é apontado pelos consumidores por fornecer qualidade de imagem e interface intuitiva.

Esse dispositivo promete ser 3 em 1: Smart TV com resolução de imagem 4K, Gaming Hub com mais de mil jogos disponíveis — nas plataformas Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now — e mais de 65 canais gratuitos.

As imagens ganham mais realismo e precisão graças à tecnologia HDR (High Dynamic Range) e à resolução UHD (Ultra High Definition), que são garantidas nesse modelo. Além disso, a taxa de atualização de 60 Hz proporciona mais fluidez nas cenas.

A TV é equipada com o processador Crystal 4K, que aprimora os detalhes e entrega imagens mais vivas e nítidas, proporcionando uma experiência visual próxima à resolução 4K.

Nas avaliações de alguns consumidores da Amazon, esse modelo é elogiado pela qualidade de imagem, pelo bom desempenho tanto em jogos quanto ao assistir filmes e séries, além da interface intuitiva. No entanto, algumas críticas mencionam o alto consumo de energia, problemas com microfone e a falta de compatibilidade com alguns dispositivos.

O que diz a Samsung sobre a Smart TV

3 em 1: smart TV com imagem 4K, Gaming Hub e mais de 65 canais gratuitos;

Tela de 58 polegadas (148 cm na diagonal) sem bordas aparentes e com visual livre de cabos;

Com resolução UHD, tecnologia HDR e taxa de atualização de 60 Hz;

Gaming Hub: segundo a Samsung, é possível jogar diretamente na TV sem precisar fazer downloads ou utilizar consoles, mas é preciso ter assinatura nas plataformas do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now;

segundo a Samsung, é possível jogar diretamente na TV sem precisar fazer downloads ou utilizar consoles, mas é preciso ter assinatura nas plataformas do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now; Dá acesso a streaming com canais de filmes, notícias, esportes e entre outros conteúdos;

Equipada com processador Crystal 4K, que promete transformar os conteúdos em resolução próxima à 4K;

Controle remoto é carregado por luz solar, luz do ambiente e radiofrequência 2.4 Ghz, sem precisar de pilha.

TVs sucesso em vendas

Além da Smart TV UHD da Samsung, outros modelos também se destacaram em vendas em 2024. Confira:

