Israel ataca alvos dos Houthis no Iêmen e mata três pessoas

JERUSALÉM (Reuters) - As Forças Armadas de Israel afirmaram que atingiram vários alvos no Iêmen ligados ao movimento Houthi, alinhado ao Irã, nesta quinta-feira, incluindo o Aeroporto Internacional de Sanaa e três portos ao longo da costa ocidental.

A emissora Al Masirah, principal canal de notícias de televisão administrado pelos Houthis, disse que duas pessoas foram mortas nos ataques ao aeroporto, uma pessoa foi morta nos ataques ao porto, e outras 11 ficaram feridas.

Em um primeiro momento, não houve comentário dos Houthis, que têm repetidamente disparado drones e mísseis contra Israel, no que descrevem como atos de solidariedade aos palestinos em Gaza.

Além de atacar infraestrutura militar nos portos iemenitas de Hodeidah, Salif e Ras Kanatib, o Exército israelense disse que também atingiu as usinas elétricas de Hezyaz e Ras Kanatib do país.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou após os ataques que Israel continuará sua missão até que ela seja concluída: "Estamos determinados a cortar esse braço terrorista do eixo do Irã".

O primeiro-ministro foi fortalecido domesticamente pela campanha militar israelense contra as forças do Hezbollah apoiadas pelo Irã no sul do Líbano e pela destruição da maioria das armas estratégicas do Exército sírio.

Os ataques israelenses contra o aeroporto, o porto de Hodeidah e uma estação de energia foram informados pela Al Masirah TV.

Mais de um ano de ataques dos Houthis interromperam rotas marítimas internacionais, forçando as empresas a fazerem viagens mais longas e mais caras, o que, por sua vez, alimentou temores de inflação global.

Israel instruiu suas missões diplomáticas na Europa a tentar fazer com que os Houthis sejam designados como uma organização terrorista.

O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir na próxima segunda-feira para discutir os ataques dos Houthis contra Israel, disse o embaixador israelense na ONU, Danny Danon, na última quarta-feira.

No sábado, as Forças Armadas de Israel não conseguiram interceptar um míssil do Iêmen que caiu na área de Tel Aviv-Jaffa, ferindo 14 pessoas.

