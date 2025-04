JD Vance diz que seu 'coração está com milhões de cristãos ao redor do mundo' que amavam o papa

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, que esteve no domingo, 20, com o papa Francisco no Vaticano, publicou nesta segunda-feira, 21, no X sobre a morte do pontífice. "Acabei de saber do falecimento do Papa Francisco. Meu coração está com os milhões de cristãos ao redor do mundo que o amavam. Fiquei feliz por tê-lo visto ontem, embora ele estivesse obviamente muito doente. Mas sempre me lembrarei dele pela homilia que ele fez nos primeiros dias da COVID. Foi realmente muito bonita. Que Deus descanse sua alma."

O papa e Vance se encontraram por alguns minutos no domingo na Domus Santa Marta "para trocar saudações de Páscoa".

Ambos se envolveram em uma discussão à distância sobre os planos de deportação de imigrantes em massa do governo Trump. Poucos dias antes de ser hospitalizado em fevereiro, Francisco criticou duramente os planos de deportação do governo Trump, alertando que eles privariam os imigrantes de sua dignidade inerente. Em uma carta aos bispos dos Estados Unidos, o papa também pareceu responder diretamente a Vance por ter afirmado que a doutrina católica justifica tais políticas.

Vance reconheceu as críticas de Francisco, mas disse que continuará defendendo suas opiniões. O vice-presidente norte-americano, que se converteu ao catolicismo em 2019, também se encontrou com o secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, e o ministro das Relações Exteriores, Arcebispo Paul Gallagher, no domingo.