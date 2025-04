O que o Papa Francisco fez de importante? Veja ações durante o papado

Conhecido por tentar aproximar a Igreja das demandas sociais e políticas contemporâneas, papa Francisco protagonizou reformas internas e propôs discussões inéditas no Vaticano. Francisco permaneceu 12 anos como autoridade máxima da Igreja Católica.

O que aconteceu

Papa Francisco aproximou a Igreja Católica de pautas que eram consideradas inéditas no Vaticano. Em suas aparições, Jorge Mario Bergoglio discursou sobre grupos marginalizados, refugiados e até sobre a população LGBTQ+, apesar de sempre seguir com rigor a doutrina.

Francisco defendeu mais participação das mulheres. Sem interferir na tradição clerical e mantendo a ordenação dos líderes, o papa promoveu discussões sobre o papel feminino na Igreja Católica. Durante um congresso para mulheres no Vaticano no ano passado ele enfatizou:

No mundo, onde as mulheres ainda sofrem tanta violência, desigualdade, injustiça e maus-tratos --e isso é escandaloso, ainda mais para quem professa a fé no Deus "nascido de mulher" -- existe uma grave forma de discriminação, que está precisamente ligada à educação das mulheres. De fato, ela é temida em muitos contextos, mas o caminho para sociedades melhores passa justamente pela educação de meninas, moças e mulheres jovens, da qual o desenvolvimento humano se beneficia. Rezemos e nos comprometamos com isso.

Papa Francisco

Francisco canonizou irmã Dulce em 2019. Durante uma cerimônia para mais de 50 mil pessoas, o papa reconheceu a fé e a dedicação da irmã no trabalho de assistência aos pobres. Após a canonização, a irmã Dulce, também conhecida como "anjo bom da Bahia" passou a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres".

Anunciou a canonização do italiano "padroeiro da internet". Em 2020, Francisco declarou Carlo Acutis beato e neste ano o papa reconheceu um segundo milagre atribuído a Acutis e anunciando sua canonização para abril, durante o Jubileu dos Adolescentes. O italiano morreu de leucemia em 2006 aos 15 anos. Ele divulgava conteúdo cristão na internet e criou um site para catalogar milagres.

Tolerância zero para pedofilia

Combate aos abusos sexuais. Após escândalos envolvendo abusos sexuais, Francisco passou a adotar medidas para criar medidas de responsabilização pelos crimes dentro da própria Igreja. Ele ainda publicou uma série de protocolos para relatar abusos e proteger vítimas.

O papa também adotou uma postura de tolerância zero para religiosos envolvidos em casos de pedofilia. Em todo o mundo, a Igreja ordenou expulsões e promoveu comissões para investigar crimes dentro de suas dependências. Em aparições públicas, Francisco disse que a entidade deveria se envergonhar dos escândalos envolvendo abusos.

A Igreja deve ter vergonha e pedir perdão. E tentar resolver esta situação com humildade cristã, e fazer todo o possível para que não volte a acontecer

Papa Francisco

Francisco promoveu diálogo com outras religiões. Francisco adotou uma postura diferente ao tratar sobre outras religiões e comentou que a chave para a paz seria o diálogo. Nos últimos anos, ele tem protagonizado encontros com líderes de outras religiões, como o islã, judaísmo e outras denominações.

A fraternidade verdadeira pode ser vivida na atitude de abertura aos outros, que nunca procura um sincretismo conciliador, pelo contrário, busca se enriquecer sinceramente com as diferenças, com a vontade de entendê-las a fim de respeitá-las melhor, pois o bem de cada um se encontra no bem de todos.

Papa Francisco

Criticou o consumismo e pediu uma sociedade mais justa.Em sequentes aparições, o papa pediu que líderes do mundo se unissem para combater a desigualdade social e o consumo desenfreado. Em um discurso de Natal em 2023 ele disse: "Hoje, de fato, o risco de perder o que conta na vida é grande e paradoxalmente aumenta precisamente no Natal: imersos num consumismo que corrói o seu sentido, dominados por uma maré de distrações e publicidade, corremos o risco de negligenciar o que é essencial".

O papa buscou promover a transparência nas finanças do Vaticano. Em seu papado, foi criada a Secretaria para a Economia e órgãos internos de controle contra a corrupção e lavagem de dinheiro. A reforma da Cúria Romana aconteceu após uma série de escândalos envolvendo a administração dos recursos da Santa Sé. À época, o Vaticano justificou as mudanças explicando que era para "melhorar o emprego dos recursos e dos programas, em particular aqueles dirigidos aos pobres e marginalizados".

Francisco fez 60 visitas ao redor do mundo. Papa Francisco só perde para João Paulo II em número total de viagens feitas pelo mundo. Ele foi a todos os continentes habitáveis e se fez presente até em locais com presença de conflito ou marginalizadas, como a Ucrânia, Myanmar e Sudão do Sul. Quando esteve no Rio de Janeiro, em 2013, o papa reuniu três milhões de pessoas em Copacabana.