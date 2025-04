Papa Francisco deixa herança? Qual a sua 'fortuna' e quem são os herdeiros?

Do UOL, em São Paulo

Morreu hoje aos 88 anos, Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco. A informação foi divulgada pelo Vaticano.

Papa tem herança?

Não há um documento oficial que fale o que Francisco tinha de herança. No entanto, o pontífice fazia parte da Companhia de Jesus, da ordem jesuíta. O grupo faz voto de pobreza, castidade, obediência, além de obediência incondicional ao papa. Francisco levava a sério todos eles, reforçando a ideia de que ele não tem, de fato, grandes posses materiais.

Escolha pelo nome "Francisco" não foi à toa. Papa costumava citar com frequência em seus discursos São Francisco de Assis, um dos santos da Igreja Católica, conhecido por levar uma vida simples.

Papa beijando o pé de um preso Imagem: Vaticano/via Reuters

O jovem Francisco de Assis, filho de um rico comerciante, no alvorecer da era industrial, do capitalismo e da banca, que abandonou a riqueza e o conforto para se tornar pobre entre os pobres.

Papa Francisco, durante evento em 2021, segundo jornal argentino La Nacion

"Como eu gostaria de uma Igreja pobre para os pobres". Declaração foi feita a jornalistas quando foi escolhido. Papa contou que o amigo brasileiro Dom Cláudio Hummes, cardeal franciscano morto em julho de 2022, lhe havia dito ainda no conclave: "Não se esqueça dos pobres."

Estilo de vida simples e proximidade com os mais pobres. Mídia estrangeira destacou características do papa, na época, em 2013, como os principais motivos para ser escolhido no conclave.

Mas como funciona a herança dos papas?

Na prática, o papa pode possuir bens e ter uma herança, como qualquer pessoa. "Mas todos os bens que ele adquirir durante o pontificado ficam para a Igreja", explica Kevin de Sousa, advogado civilista e especialista em Direito de Personalidade e Planejamento Sucessório e sócio do Souza & Rosa Advogados.

Possível herança inclui tudo que ele ganhou antes de virar papa. Mas, mais uma vez, vale reforçar que Francisco fazia parte de uma ordem que fazia voto de pobreza — e era elogiado por levar a sério seus compromissos.

O que temos de relato de Francisco é essa vida simples. Ele utilizava transporte público, não tinha veículos. Por isso, acho que é pouco provável que ele tenha um patrimônio volumosos, algo significativo.

Kevin de Sousa, advogado

Imagem: Vatican Pool/Getty Images

Ganhos com livros podem fazer parte da herança, segundo advogado. Antes mesmo de ser papa, Francisco já tinha escrito ou participado de diversos livros, como "Reflexões sobre a vida apostólica" e "Diálogos entre João Paulo II e Jorge Bergoglio". Já a renda de obras escritas durante o papado vão para a Igreja.

No geral, papa costuma deixar testamento com suas vontades expressas. Advogado explica que documento expõe desejos da pessoa por escrito. "Ele pode deixar ali o destino dos bens, indicando todos os bens que têm e para onde vão", diz Sousa.

O que costuma acontecer é doar possíveis bens para instituições de caridade vinculadas à Igreja Católica. Papa também pode direcionar herança para a própria Igreja ou familiares, beneficiários. Atualmente, ele tem apenas uma irmã viva, Maria Elena Bergoglio (os outros dois morreram) —que tem dois filhos, um deles é afilhado do papa.

Caso ele não tenha testamento, Souza explica que os bens vão diretamente para familiares ou instituições ligadas à Igreja. "Tudo que nós vimos até hoje é que geralmente os papas fazem testamento. Acredito que, caso Francisco tenha patrimônio pessoal, ele vai converter a favor da Igreja", explica advogado.

Herança de Bento 16 foi para primos

Imagem: Reprodução/Twitter

Bens deixados pelo papa Bento 16 foram deixados para cinco primos dele. Após a morte de Joseph Ratzinge, em 2022, secretário particular do pontífice, Georg Gänswein, informou que o dinheiro seria dividido entre os familiares, seguindo orientações do testamento de Bento.

Herança envolvia dinheiro, direitos autorais de livros e itens pessoais. Secretário disse que "herança não era milionária" e que os bens pessoais seriam doados. Os direitos das obras continuam no Vaticano, e uma parte foi para a Fundação do Vaticano Joseph Ratzinger, criada em 2010.