Conclave: quem são os cardeais brasileiros que votam e escolhem o novo papa

Oito cardeais brasileiros têm a chance de serem o próximo chefe da Igreja Católica após a morte do papa Francisco.

Dom Paulo Cezar Costa

Dom Paulo Cezar Costa Imagem: Arquidiocese de Brasília

Dom Paulo Cezar Costa foi elevado a cardeal pelo papa Francisco em agosto de 2022. Ele se tornou arcebispo de Brasília em outubro de 2020.

O cardeal tem 57 anos e nasceu em Valença (RJ). Paulo Cezar Costa cursou mestrado e doutorado em teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, na Itália. Ele também foi professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio e ajudou a organizar a Jornada Mundial da Juventude de 2013, no Rio de Janeiro.

Dom Jaime Spengler

Dom Jaime Cardeal Spengler Imagem: Thiago Leon/Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida

O arcebispo de Porto Alegre foi um dos 21 nomeados pelo papa Francisco que receberam o título em dezembro do ano passado. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, ele disse que ficou "sem chão" após receber a notícia de que se tornaria cardeal.

Dom Jaime Spengler é o atual presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). O cardeal concluiu o curso de teologia no Instituto Teológico de Jerusalém, em Israel, e tem doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma.

Dom Sergio da Rocha

Dom Sergio da Rocha Imagem: Arquidiocese de Salvador

O arcebispo de Salvador recebeu o título de cardeal em novembro de 2016, por meio do papa Francisco. Assim como todo arcebispo da capital baiana, ele também é considerado o primaz do Brasil porque a diocese da cidade é a mais antiga do país.

Dom Sergio da Rocha tem 65 anos e nasceu em Dobrada (SP). Ele é mestre em teologia moral pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, e doutor pela Academia Alfonsiana da Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma. O religioso foi professor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

O cardeal também foi arcebispo de Brasília. Ele presidiu a CNBB entre 2015 e 2019.

Dom Orani João Tempesta

Dom Orani João Tempesta Imagem: Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro

O religioso é arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, responsável pela diocese fluminense. Ele foi oficializado como cardeal em fevereiro de 2014.

O cardeal tem 74 anos e nasceu em São José do Rio Pardo (SP). Dom Orani João Tempesta era monge e sua história é contada no livro "O Monge que virou Cardeal: Uma Conversa com Dom Orani João Tempesta".

Dom Leonardo Ulrich Steiner

Dom Leonardo Ulrich Steiner Imagem: Divulgação

O religioso foi nomeado cardeal em 2022 pelo papa Francisco. Antes, assumiu a Arquidiocese de Manaus em 2019.

Dom Leonardo Ulrich Steiner tem 74 anos e nasceu em Forquilhinha (SC). Ele concluiu mestrado e dourado em filosofia em Roma.

Dom Odilo Pedro Scherer

Dom Odilo Pedro Scherer Imagem: Arquidiocese de São Paulo

O arcebispo de São Paulo chegou ao cargo em 2007 e foi nomeado cardeal no mesmo ano pelo papa Bento 16. Antes de Jorge Mario Bergoglio, nome de batismo do papa Francisco, ser escolhido como chefe da Igreja Católica, em 2013, o nome do brasileiro foi especulado como possível novo líder católico.

Em outubro do ano passado, Dom Odilo Scherer pediu a renúncia da função de arcebispo. O pedido é protocolar para o arcebispo que completa 75 anos.

Na ocasião, o papa Francisco recebeu a renúncia e pediu que ele ficasse à frente da Arquidiocese de São Paulo por mais dois anos. Procurada pelo UOL, a arquidiocese explicou que o pedido não atinge o título de cardeal e o religioso poderá participar do conclave.

Dom João Braz de Aviz

Dom João Braz de Aviz Imagem: Diocese de Apucarana

O religioso é arcebispo emérito de Brasília e, em 2012, recebeu do papa Bento 16 o título de cardeal

Ele tem 77 anos e nasceu em Mafra (SC). O religioso concluiu os estudos de filosofia em Curitiba e obteve a licenciatura em teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

Dom Raymundo Damasceno Assis

Cardeal Raymundo Damasceno de Assis Imagem: Divulgação/Leandro Souza

O religioso de 88 anos não participará do conclave porque já ultrapassou a idade-limite, mas pode ser eleito papa, segundo a CNBB. De acordo com a Constituição Apostólica do Vaticano, os cardeais deixam de votar a partir dos 80 anos.

Dom Raymundo Damasceno Assis nasceu em Capela Nova (MG). Ele foi nomeado pelo papa Bento 16 em novembro de 2010.

O cardeal é formado em teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Dom Damasceno também foi presidente da CNBB.

Como acontece o conclave

Palácio Apostólico (Cidade do Vaticano) Imagem: Tibor Bognar/Getty Images

A eleição acontece dentro da Capela Sistina, no Vaticano. O voto é secreto e depositado em uma urna. O número de votos do escolhido não é divulgado.

Os cardeais são proibidos de qualquer tipo de comunicação com o exterior durante o conclave. Eles não podem enviar mensagens eletrônicas ou alimentar suas contas nas redes sociais, por exemplo.

Os cardeais entram em conclave em no mínimo 15 dias e no máximo 20 dias após a morte ou renúncia de um Papa. Eles passam em cortejo da Capela Paulina até a Sistina. Em seguida, as portas são fechadas, as chaves retiradas, e o isolamento é assegurado pelo cardeal camerlengo no interior, e pelo prefeito da Casa Pontifícia no exterior.

Em tese, todo homem considerado idôneo pode ser eleito papa, mas há séculos somente cardeais são escolhidos.

Participam da votação todos os cardeais com menos de 80 anos. Segundo a CNBB, os religiosos que ultrapassam essa idade-limite não votam, mas podem ser eleitos. O número máximo de cardeais eleitores no processo é de 120.

Para ser eleito, um cardeal precisará de pelo menos dois terços dos votos. Os cardeais não têm direito de se abster nem de votar em si mesmos.