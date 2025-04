Papa morre no 'ano do perdão'; por que Jubileu é importante para católicos?

O papa Francisco morreu hoje aos 88 anos durante o Jubileu, evento considerado o "ano do perdão" na Igreja Católica. A celebração foi aberta oficialmente na véspera do Natal de 2024 e seguirá em vigor até 6 de janeiro de 2026.

O que aconteceu

Também chamado de "Ano Santo", o Jubileu ocorre a cada 25 anos. Nesta edição, o papa Francisco escolheu a esperança como tema.

As origens do evento estão no Antigo Testamento. Porém, o primeiro ano santo oficial foi proclamado pelo Papa Bonifácio VIII, em 1300.

Segundo a tradição, os fiéis que visitarem as Basílicas Papais de Roma durante o evento podem obter a "indulgência plenária", o perdão dos pecados e reconciliação. Mas é necessário realizar algumas práticas, como se confessar, visitar um lugar sagrado ou praticar caridade.

Na prática, também é possível obter o perdão em sua própria cidade. Em São Paulo, por exemplo, a arquidiocese indicou 12 igrejas para peregrinação (veja lista abaixo).

O papa ainda pode convocar jubileus extraordinários. Em 2015, o papa convocou um Jubileu com ênfase na misericórdia.

O Vaticano também incluiu um evento organizado por católicos LGBTQIA+ em seu calendário oficial online para o Jubileu. Trata-se de uma peregrinação em setembro, organizada pelo grupo italiano "La Tenda di Gionata", que descreve seu objetivo como o de promover a acolhida de pessoas LGBT na Igreja.

Dois grandes eventos são dedicados aos adolescentes e aos jovens. Durante o Jubileu dos adolescentes, em abril, será canonizado Carlo Acutis, italiano que morreu em 2006, aos 15 anos, com leucemia. Ele é popularmente conhecido como "padroeiro da internet".

Diversas obras foram realizadas em Roma durante o ano passado, relacionadas ao Jubileu. Para as obras relacionadas ao evento católico, a cidade recebeu um financiamento de aproximadamente 4,3 bilhões de euros (cerca de R$ 26 bilhões), provenientes do governo italiano e de outras ajudas da União Europeia. No entanto, espera-se um lucro de 16,7 bilhões de euros (cerca de R$ 101 bilhões) com os eventos.

Onde pedir perdão em São Paulo durante o Jubileu:

Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Assunção (Praça da Sé);

Santuário Nossa Senhora de Fátima (Sumaré);

Santuário São Judas Tadeu (Mirandópolis);

Santuário Nossa Senhora Aparecida (Ipiranga);

Basílica Menor de Sant'Ana (Santana);

Santuário Nossa Senhora da Salette (Alto de Santana);

Igreja Nossa Senhora da Lapa (Lapa);

Igreja Nossa Senhora de Fátima (Vila Leopoldina);

Igreja São José do Belém (Belém);

Igreja Nossa Senhora de Fátima e São Roque (Sapopemba);

Igreja Nossa Senhora da Expectação (Freguesia do Ó);

Santuário Nossa Senhora Mãe e Rainha (Jaraguá).

*com informações da RFI