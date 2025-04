Saiba o que acontece após a morte do papa e como será o processo de eleição de um sucessor

A morte do Papa Francisco nesta segunda-feira (21) dá início a um processo tradicional da Igreja Católica que culminará na eleição de um novo pontífice, agora com algumas mudanças refletindo a visão mais simples e pastoral de Francisco.

Com a morte do papa, a Igreja entra no período chamado Sede Vacante (Sé Vacante), durante o qual um cardeal assume temporariamente os assuntos administrativos do Vaticano. Esse cardeal é o camerlengo, atualmente o irlandês-americano Kevin Farrell, nomeado por Francisco em 2019.

O camerlengo é o único alto funcionário que permanece em seu cargo após a morte do papa. Entre suas funções estão a certificação da morte e a destruição do chamado "Anel do Pescador", um anel exclusivo de cada pontífice, cuja quebra simboliza o fim oficial de um papado.

Período de luto e enterro

Durante o período de luto, os cardeais se reúnem em congregações gerais para organizar o funeral e os chamados novemdiales, os nove dias de orações e homenagens.

O enterro deve ocorrer entre o quarto e o sexto dia após a morte. Ao contrário dos seus predecessores, que foram sepultados na Basílica de São Pedro, Francisco pediu para ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, como sinal de humildade.

Ele também dispensou o uso tradicional de três caixões (de cipreste, chumbo e olmo), preferindo um único caixão de madeira e zinco. Seu corpo será exposto em caixão aberto na Basílica de São Pedro para veneração dos fiéis, abandonando a prática tradicional de exibir o papa em trono elevado e com almofadas.

Eleição do sucessor

Passado o luto, inicia-se a preparação para o conclave, reunião secreta em que os cardeais com menos de 80 anos elegem o novo papa. O conclave deve começar entre 15 e 20 dias após a morte. Atualmente, existem 135 cardeais eleitores, sendo 108 nomeados pelo próprio Francisco. A maioria é europeia, mas há representantes de todos os continentes.

A eleição acontece na Capela Sistina, sob os famosos afrescos de Michelangelo. Os cardeais permanecem isolados e juram sigilo absoluto. São feitas até quatro votações por dia, e um candidato precisa obter dois terços dos votos. Após cada rodada, as cédulas são queimadas: a fumaça preta indica que não houve decisão; a fumaça branca, acompanhada pelo toque dos sinos da Basílica de São Pedro, anuncia ao mundo que um novo papa foi escolhido.

Vestes papais e novo nome

Logo após a eleição, o novo pontífice é conduzido à Sala das Lágrimas, onde coloca as vestes papais e escolhe seu nome. O decano do Colégio dos Cardeais pergunta se ele aceita a missão. Aceitando, ele se torna imediatamente o bispo de Roma e novo líder da Igreja Católica.

Em seguida, os cardeais prestam-lhe homenagem e ele aparece pela primeira vez na sacada da Basílica de São Pedro. É então que o cardeal diácono mais sênior proclama, em latim, a frase que milhões de fiéis ao redor do mundo aguardam ansiosamente:

"Habemus Papam!", temos um papa.