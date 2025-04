Políticos brasileiros lamentam morte do papa: 'Cumpriu com louvor a missão'

Políticos brasileiros lamentaram a morte do papa Francisco, aos 88 anos, hoje. Com fotos ao lado do pontífice, prefeitos e governadores lembraram as contribuições para a igreja.

A morte do papa foi divulgada pelo Vaticano, mas a causa não foi informada. "Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja", diz o comunicado.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), publicou imagens ao lado de Jorge Mario Bergoglio e lembrou que esteve com o pontífice na primeira viagem ao Brasil, em 2013. "Tive a oportunidade de estar com o Santo Padre algumas vezes, sobretudo em razão da Jornada Mundial da Juventude, em 2013", escreveu.

Francisco nos deixa um dia após a celebração da Páscoa, data em que celebramos a ressurreição de Cristo e a vitória da vida sobre a morte. Cumpriu com louvor sua missão ao comandar a Igreja em tempos tão desafiadores.

Eduardo Paes

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse que o papa "enxergou nos mineiros a alma da liberdade e da paz". Com uma foto ao lado do pontífice, o político escreveu: "Sua humildade e coragem inspiraram o mundo. Minas Gerais agradece e presta sua homenagem a esse grande homem que fez da fé um caminho de esperança e amor."

Como é tradição, o funeral do papa começa na Basílica de São Pedro. O corpo de Jorge Mario Bergoglio, o primeiro pontífice latino-americano da história, ficará exposto para visitação e oração dos fiéis. O funeral termina com a missa de corpo presente, na Praça de São Pedro.



Em abril de 2024, o papa chamou atenção dos fiéis ao anunciar que já estava "tudo pronto" para a sepultura dele. O pontífice ordenou uma simplificação dos rituais fúnebres dos papas, com os corpos não sendo mais expostos fora dos caixões.

Com profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento do Papa Francisco, um líder que dedicou sua vida à fé, à justiça social e ao cuidado com os mais vulneráveis. Seu legado de humildade, diálogo e compromisso com a paz seguirá inspirando gerações.



Que Deus conforte os…

O mundo amanheceu mais triste com a perda do Santo Padre, o Papa Francisco. Ele será eternamente lembrado. Foi um Pontífice inovador, solidário e fraterno. Enfrentou um dos mais tristes períodos da nossa história, com a pandemia da COVID-19, os conflitos bélicos e as guerras na…

Papa passou 37 dias internado

Francisco teve alta hospitalar no dia 23 de março. O pontífice passou 37 dias internado em um hospital de Roma por causa de um quadro respiratório grave.

Rotina tinha restrições de trabalho, com indicação de repouso por dois meses. Nos últimos dias, porém, o papa fez aparições em missas na Praça São Pedro.

Ontem, no Domingo de Páscoa, o papa fez uma aparição para abençoar milhares de pessoas. Ele apareceu na Praça de São Pedro, no Vaticano, e desejou 'Feliz Páscoa', mas um assistente leu a mensagem preparada por ele.