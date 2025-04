Estas são algumas datas importantes na vida do papa Francisco, o primeiro papa jesuíta e latino-americano, que morreu nesta segunda-feira(21), aos 88 anos.

- 17 de dezembro de 1936: Jorge Mario Bergoglio nasce em Buenos Aires, em uma família de imigrantes italianos, filho de um contador e uma dona de casa.

- 21 de setembro de 1953: Recebe seu chamado para se tornar padre. Ele mais tarde descreveu sentir-se movido a ir à igreja enquanto ia para um evento escolar, um dia que afirma ter mudado sua vida.

- 1957: Passa por uma cirurgia para remover parte de seu pulmão.

- 11 de março de 1958: Depois de estudar engenharia química na universidade, entra na Ordem Jesuíta como noviço.

- 13 de dezembro de 1969: É ordenado sacerdote.

- 31 de julho de 1973: Torna-se líder dos jesuítas da Argentina, uma posição que ele ocupa por seis anos.

- 1980: Em meio a tensões na Ordem Jesuíta, volta a trabalhar como padre paroquial e reitor em um colégio em San Miguel, perto da capital.

- 1986: Vai para a Alemanha e depois para a segunda maior cidade da Argentina, Córdoba.

- 1992: Retorna a Buenos Aires como bispo auxiliar.

- 28 de fevereiro de 1998: É nomeado arcebispo de Buenos Aires.

- 21 de fevereiro de 2001: É nomeado cardeal pelo papa João Paulo II.

- 13 de março de 2013: Eleito o 266º papa depois de seu predecessor Bento XVI renunciar. Ele escolhe o nome Francisco em referência a Francisco de Assis, patrono dos pobres.

- 8 de julho de 2013: Faz sua primeira viagem como sumo pontífice, para a ilha italiana de Lampedusa, uma importante porta de entrada de migrantes na Europa, onde critica a "globalização da indiferença". Três anos depois, ele traria de volta 12 famílias de um campo de migrantes em Lesbos, na Grécia.

- 11 de julho de 2013: Lança uma reforma do código penal do Vaticano para lutar contra o abuso sexual de menores e a corrupção dentro da Igreja Católica.

- 29 de julho de 2013: Sinaliza uma igreja mais tolerante quando, em um voo de volta do Brasil, declara: "Se alguém é gay e está buscando o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-lo?"

- 18 de junho de 2015: Francisco publica sua segunda encíclica, "Laudato Si'", dedicada ao ambientalismo. A carta incita à ação contra as mudanças climáticas.

- 12 de fevereiro de 2016: Tem um encontro histórico com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill, quase 1.000 anos após a cisão entre a Igreja Oriental e Roma.

- 23 de maio de 2016: Audiência histórica no Vaticano com o xeque Ahmed al Tayeb, o grande imã da prestigiada mesquita Al Azhar do Cairo.

- 11 de abril de 2018: Francisco reconhece "erros graves" em seu manejo dos casos de abuso sexual de crianças no Chile e pede perdão.

- 22 de setembro de 2018: Anuncia o primeiro acordo da história entre a China e a Santa Sé sobre a nomeação de bispos.

- 27 de março de 2020: Com grande parte da Europa fechada devido à pandemia de covid-19, Francisco faz um discurso "Urbi et Orbi" sozinho na deserta Praça de São Pedro.

- 21 de outubro de 2020: Em um documentário, diz que é a favor das uniões civis entre pessoas do mesmo sexo.

- 6 de março de 2021: Durante a primeira visita papal ao Iraque, encontra-se com o grande aiatolá Ali al Sistani.

- 4 de julho de 2021: Passa por uma cirurgia de cólon bem-sucedida e fica hospitalizado por 10 dias.

- 5 de junho de 2022: Entra em vigor a nova Constituição Apostólica, completando uma grande reforma da governança da Igreja que ele iniciou quando assumiu o cargo.

- 5 de janeiro de 2023: Preside o funeral de Bento XVI na Praça de São Pedro.

- 29 de março de 2023: É internado por uma infecção respiratória e passa três noites no hospital.

- 7 de junho de 2023: É hospitalizado para uma cirurgia de hérnia e permanece por nove noites.

- 3 de setembro de 2024: Aos 87 anos, embarca em uma viagem de 12 dias, a mais longa de seu papado, para Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor Leste e Singapura.

- 14 de fevereiro de 2025: É internado no hospital para exames e tratamento de bronquite.

