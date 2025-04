"Sempre ao lado dos vulneráveis", "guiado pela humildade": Líderes mundiais lamentam morte do papa Francisco

Assim que o Vaticano anunciou a morte do Papa Francisco, na manhã desta segunda-feira (21), lideranças mundiais divulgaram mensagens de condolências e homenagearam o primeiro sumo pontífice latino-americano.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou o senso de igualdade do Papa Francisco e "seu puro amor pelos mais desfavorecidos". Ele "inspirou milhões de pessoas, muito além da Igreja Católica, por sua humildade e seu amor tão puro pelos mais necessitados", declarou Ursula von der Leyen. "Meus pensamentos estão com todos os que sentem essa perda profunda", acrescentou a dirigente alemã na rede X, desejando que o legado do jesuíta argentino "continue a nos guiar rumo a um mundo mais justo, mais pacífico e mais compassivo".

O presidente francês Emmanuel Macron, a caminho do arquipélago de Mayotte, enviou "suas condolências aos católicos de todo o mundo", e afirmou que o "papa Francisco estava sempre do lado dos mais vulneráveis e frágeis".

A morte do Papa Francisco "nos angustia profundamente, porque um grande homem nos deixou", disse a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni.

"Tive o privilégio de desfrutar de sua amizade, seus conselhos e seus ensinamentos, que nunca faltaram mesmo em tempos de provação e sofrimento", disse Meloni, em um comunicado divulgado por seu gabinete.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, expressou sua tristeza pela morte do Papa Francisco, elogiando seu compromisso "com a paz, a justiça social e os mais vulneráveis".

O futuro chanceler alemão, Friederich Merz, homenageou um homem "guiado pela humildade e pela fé".

O presidente da Polônia, Andrzej Duda, também escreveu na rede social que Francisco era "um grande apóstolo da misericórdia, em quem ele viu a resposta para os desafios do mundo moderno".

A prefeitura de Paris anunciou que as luzes da Torre Eiffel ficarão desligadas nesta segunda-feira à noite em homenagem ao Papa Francisco anunciou a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Ela afirmou que irá propor que um local em Paris receba seu nome, elogiando o papa Francisco pelo compromisso com os mais vulneráveis, por ter colocado a "ecologia no centro das preocupações espirituais e sociais" e por seu apelo em favor do "acolhimento de refugiados".

"Meus colegas acabam de me informar da notícia... Ofereço minhas condolências a todos os cristãos ao redor do mundo", disse o porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqaei, durante uma coletiva de imprensa. O Irã, um país de maioria muçulmana, mantém laços estreitos com o Vaticano.

O presidente de Israel, Isaac Herzog, elogiou o falecido Papa Francisco nesta segunda-feira, chamando-o de "um homem de fé profunda e compaixão infinita". "Ele reconheceu, com razão, a grande importância de promover laços fortes com o mundo judaico e de avançar no diálogo inter-religioso como um caminho para maior compreensão e respeito mútuo", declarou o presidente em uma publicação na rede X.

Papa da inclusão

Taiwan expressou suas condolências ao Vaticano, que é um dos poucos governos que reconhecem Taiwan como um país. "Sua humildade e preocupação por toda a humanidade, especialmente seu chamado ativo pela paz mundial, sempre permanecerão no coração de nosso povo e governo", declarou o ministério das Relações Exteriores de Taiwan.

"O papa Francisco buscava o diálogo entre os fiéis de todas as religiões e seus esforços para promover a paz serão sentidos. A ausência de uma personalidade tão significativa e comprometida criará um grande vazio difícil de ser preenchido", declarou Bassem Naim, alto responsável do Hamas.

"Nossas condolências à família cristã em todo o mundo. Os palestinos lamentarão sua postura ousada contra a injustiça e seu apoio a Gaza," afirmou Sami Abou Zouhri, outro alto responsável do movimento palestino.

"Aqui no Líbano, uma nação diversa, sentimos a perda de um querido amigo e apoio inabalável", declarou Joseph Aoun, presidente do Líbano.

"O papa sempre carregou o Líbano em seu coração e orações, e constantemente pediu ao mundo para apoiar o Líbano em suas dificuldades. Nunca esqueceremos seus repetidos apelos para proteger o Líbano e preservar sua identidade e diversidade. Em nome da República Libanesa, de seus líderes e de seu povo, estendo minhas mais sinceras condolências e profunda simpatia à Santa Sé, à Igreja Católica em todo o mundo e a todos os fiéis que amaram o papa Francisco e foram tocados por sua nobre mensagem."

O papa Francisco "deixou uma marca inesquecível ao aderir a atitudes humanitárias que rejeitavam as guerras e a violência, defendendo a paz e a convivência entre todos os povos. Condolências à Igreja Católica, aos cristãos e ao mundo pela morte de Sua Santidade, e que sua alma descanse em paz," publicou Abdel Latif Rachid, presidente do Iraque, no X.

"Uma figura global excepcional que dedicou sua vida aos valores de paz e justiça e trabalhou incansavelmente para promover a tolerância e o entendimento inter-religioso. Ele também foi um ardente defensor da causa palestina, defendendo os direitos legítimos e apelando pelo fim dos conflitos e pela realização de uma paz justa e duradoura" declarou Abdel Fattah al-Sissi, presidente do Egito

(Com agências)