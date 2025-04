SP: Veja piores horários para pegar estrada na volta do litoral à capital

Quem enfrentou trânsito para chegar ao litoral paulista no feriadão de Sexta-feira Santa e Tiradentes agora tem outro desafio: retornar à capital. A subida da serra terá monitoramento especial das concessionárias das rodovias e pode ser acompanhada por chuvas isoladas.

Previsão do tempo

Há chances de pancadas isoladas nesta segunda-feira. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a região do estado que vai do litoral até a capital terá o dia todo nublado, com possibilidade de chuva isolada.

Previsão do tempo para o estado de São Paulo na segunda-feira (21) Imagem: Reprodução/INMET

Piores horários para pegar a estrada

Os horários de pico podem potencializar a lentidão no retorno à capital. De acordo com levantamento da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), os horários com fluxo mais intenso nesta segunda-feira serão:

Anchieta-Imigrantes: das 7h às 23h59

das 7h às 23h59 Tamoios: das 7h às 14h

das 7h às 14h Mogi-Bertioga: até as 14h

até as 14h Via Dutra e Rio-Santos: das 7h às 21h

Operação subida nas rodovias

A maioria das concessionárias responsáveis por rodovias que ligam a capital ao litoral terá operações para monitorar o fluxo de veículos. Veja as informações divulgadas por cada uma delas:

A Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, fará alteração nas pistas para o retorno. A rodovia, que conecta a capital paulista à Baixada Santista, funcionará no esquema 2x8. Isso significa que, das 7h às 23h59, os motoristas poderão seguir rumo à serra utilizando as faixas das pistas Norte e Sul da rodovia dos Imigrantes, assim como da pista Norte da via Anchieta. A descida estará restrita às faixas da pista Sul da via Anchieta.

A Concessionária Tamoios diz que contará com operação especial. Segundo a empresa, não haverá fechamento noturno para manutenção dos túneis e, em caso de necessidade, guinchos extras serão colocados à disposição dos usuários. A Serra Antiga será utilizada como pista de descida no sentido São José dos Campos para Caraguatatuba, enquanto a Serra Nova servirá como pista de subida no sentido contrário.

A Concessionária Novo Litoral, que cuida da Mogi-Bertioga, informa que haverá equipes e viaturas operacionais extras. "O plano inclui reforço no monitoramento, ampliação das equipes operacionais e atuação conjunta com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), para garantir a segurança e a fluidez do tráfego", diz a concessionária.

A CCR Rio-SP, que administra a Dutra e a Rio-Santos, disse que não há operação especial. "As nossas rodovias não dão acesso direito ao litoral, mas servem como ligações [...] Operação subida do litoral de SP com destino à capital paulista é realizada nas rodovias Imigrantes-Anchieta e pela Tamoios", justifica.

Operação especial da CET na capital

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) fará a Operação Estrada no retorno do feriadão. De acordo com o órgão da prefeitura, o objetivo é "garantir a segurança de motoristas e pedestres [...] especialmente nos acessos às rodovias".

A operação terá diversos pontos na capital paulista. A CET terá bases nas marginais Tietê e Pinheiros, na avenida dos Bandeirantes, no trecho urbano da rodovia Anchieta e em diversos outros locais de São Paulo.

A CET orienta que os motoristas evitem passar por dentro da capital. Segundo o órgão, veículos que saem do litoral paulista em direção ao interior do estado, utilizando o sistema Anchieta-Imigrantes, devem evitar o trânsito urbano da capital, em especial a marginal Pinheiros e a avenida dos Bandeirantes, optando pelo uso do rodoanel Governador Mário Covas.

Contatos de emergência

As concessionárias que administram estradas com ligação ao litoral paulista têm os seguintes canais de contato para emergência: