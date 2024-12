'Pokémon antibuzina' combate motorista impaciente; saiba se é permitido

Um novo acessório automotivo está causando alvoroço nas redes sociais. Trata-se do 'Pokémon Antibuzina', um brinquedo que promete dar uma lição nos motoristas impacientes.

Em vídeo gravado no exterior, que viralizou rapidamente e já acumula mais de 84 mil visualizações, é possível ouvir diversas buzinas de carros, em seguida cenas do brinquedo esguichando água, como se estivesse urinando no veículo que está logo atrás.

O acessório é facilmente encontrado em sites de comércio eletrônico, com preços variando entre R$ 45 e R$ 105, dependendo do modelo e do prazo de entrega.

A popularidade do brinquedo levanta questões sobre a legalidade de seu uso nas vias públicas. Para esclarecer essas dúvidas, consultamos o especialista em legislação de trânsito Walter Douglas Sanches, que ressalta que "qualquer dispositivo que possa distrair a atenção dos motoristas ou causar acidentes é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB)".

Ele cita o artigo 230, inciso XII, que proíbe a utilização de qualquer equipamento que não seja autorizado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Sanches explica que, embora o Pokémon Antibuzina possa parecer inofensivo, ele pode causar distrações perigosas.

"Imagine um motorista sendo surpreendido por um jato de água no meio do trânsito. A reação inesperada pode resultar em acidentes graves, além do que o motorista pode se sentir ofendido e virar uma briga de trânsito", alerta o especialista.

Além disso, o uso de acessórios não homologados pelo Contran pode resultar em infração de natureza grave, cinco pontos no prontuário da CNH do proprietário do veículo e multa de R$ 195,23 e até na apreensão do veículo até a regularização.

"Os motoristas devem estar cientes de que, ao instalar dispositivos como esse, estão infringindo a lei e colocando a segurança de todos em risco", conclui Sanches.

