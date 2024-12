Quem é Ursula von der Leyen, eleita a mulher mais poderosa do mundo

Do UOL, em São Paulo

Pelo terceiro ano seguido, Ursula von der Leyen, 66, foi escolhida a mulher mais poderosa do mundo pela revista Forbes. Presidente da Comissão Europeia desde 2019, ela foi eleita para um segundo mandato em julho deste ano, após votação do Parlamento Europeu.

Quem é Ursula von der Leyen?

Nascida em 1958 em Bruxelas, na Bélgica, Ursula frequentou uma escola poliglota na capital belga, dedicada a filhos de diplomatas e outros funcionários de órgãos da União Europeia. Outras figuras notáveis, como o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson, estudaram no mesmo lugar —a European School.

Seu pai, Ernst Albrecht, foi um funcionário sênior na Comissão Europeia nos anos 1950. Ele deixou o trabalho para entrar na política na Alemanha, como membro da União Democrata-Cristã, partido de centro-direita ao qual pertence a ex-chanceler Angela Merkel.

A mãe de Ursula também é uma acadêmica bem-sucedida, com doutorado em uma universidade local, segundo pesquisa do jornalista Ben Judah publicada pela BBC.

A família se mudou para a Alemanha quando ela tinha 13 anos. Ursula, seus cinco irmãos e os pais viviam em uma fazenda próxima à cidade Hanover.

Na infância, a belga costumava andar a cavalo e fazia peças de teatro caseiras ao lado dos irmãos, algumas vezes com políticos da região —colegas dos pais— na plateia.

Ursula estudou economia em Londres e medicina na Alemanha. Ela tirou a licença para praticar medicina em 1987, mas decidiu seguir na área acadêmica, fazendo um doutorado na área em 1991 e um mestrado em saúde pública em 2001. Só depois das formações, a economista e médica decidiu entrar para a política.

Ela é membro da União Democrata-Cristã, mesmo partido de Merkel, desde 1990. No início da vida política, ela foi membro do Bundestag, parlamento da Alemanha, entre 2009 e 2019.

Foi ministra da chanceler por 14 anos. Responsável pela pastas da Família (de 2005 a 2009), do Trabalho (de 2009 a 2013) e, por último, da Defesa (de 2013 a 2019), segundo sua biografia no próprio site da Comissão Europeia.

Ela só deixou o governo alemão quando foi eleita presidente da Comissão Europeia, em 2019. O Conselho Europeu, formado por um presidente, pelos chefes de Estado dos países da União Europeia e pelo presidente da Comissão Europeia indicam um candidato ao cargo. E cabe aos 720 deputados do Parlamento Europeu, eleitos por voto popular, aprovar —ou não— o nome.

Entre os destaques recentes do mandato da belga está o acordo com o Mercosul. Como presidente da Comissão, ela tem autoridade para assinar um acordo comercial preliminar com o bloco latino-americano, que enfrenta resistência de grupos políticos na Europa.

O projeto era negociado há 25 anos e prevê ampliação da parceria comercial entre os blocos, envolvendo mais de 700 milhões de pessoas. Mas países como França e Polônia, com visões protecionistas, temem que suas próprias populações sejam prejudicadas pela competição com a América Latina.

Um bloco do Parlamento Europeu tenta derrubar Ursula alegando que ela cometeu "abuso de poder" para forçar aprovação. Mas, pelo menos em um primeiro momento, opositores da presidente não devem formar maioria.

Fora da política, ela é casada com um médico, Heiko von der Leyen, e tem sete filhos. Os dois se conheceram na faculdade e oficializaram a união em 1986.