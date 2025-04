Indústria da zona do euro cresce mais do que o esperado em fevereiro

FRANKFURT (Reuters) - A produção industrial da zona do euro cresceu mais do que o esperado em fevereiro, aumentando as expectativas de que o setor irá se recuperar após dois anos de recessão, mesmo que a política comercial dos Estados Unidos mantenha os riscos elevados, mostraram dados do Eurostat nesta terça-feira.

A produção nas 20 nações que compartilham o euro aumentou 1,1% no mês, superando os 0,3% esperados em uma pesquisa da Reuters com economistas, já que a demanda por bens de consumo não duráveis aumentou.

Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção aumentou 1,2%, contra expectativa de um declínio de 0,8%, mas a produção permaneceu bem abaixo dos níveis do final de 2022, quando a recessão industrial começou.

A produção sofreu com a guerra da Rússia na Ucrânia, que elevou os custos de energia a níveis recordes, e com a concorrência mais barata, principalmente da Ásia, que excluiu os produtos europeus. O setor automobilístico também sofreu um impacto especial com a queda da popularidade de sua linha de produtos.

Entre as maiores economias da zona do euro, a Alemanha continuou a apresentar queda na produção, mas a França e a Espanha registraram aumentos.

No entanto, as tarifas dos EUA, se comprovadamente duradouras, provavelmente reduzirão a produção mais uma vez, já que a demanda de outras regiões e os gastos mais altos no país provavelmente não compensarão as vendas perdidas no curto prazo, argumentam economistas.

