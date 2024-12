Xiaomi 14T brilha nas fotos e com IA; vale a pena trocar o celular antigo?

A Xiaomi lançou, em setembro deste ano, seus novos smartphones 14T e 14T Pro, que estão entre os mais avançados da marca chinesa. Nós testamos o 14T, o único a chegar ao Brasil, com valor oficial de R$ 5.999.

Entre seus destaques, estão os recursos de fotografia, principalmente as câmeras com qualidade Leica, marca alemã que é referência no ramo. Também há um grande pacote de inteligência artificial, seja para processamento e edição de imagens ou para tarefas do dia a dia, incluindo o Google Gemini e o tradutor de conversas. Conheça mais sobre o celular no review abaixo.

O que o 14T tem de bom?

Câmeras versáteis. São três lentes traseiras desenvolvidas pela Leica

Grande angular 50 MP (principal): a mais usada no dia a dia

Teleobjetiva 50 MP (zoom óptico 2x e digital 20x): aproxima objetos e pessoas mais distantes

Ultra angular 12 MP: registra cenas com um campo de visão mais aberto

Campo máximo (0.6x/15mm) Imagem: Marcella Duarte/UOL

O conjunto oferece quatro distâncias focais, entre 15 mm e 100 mm (0.6x, 1x, 2x e 4x), que são bem versáteis para diferentes situações. Achei bonito o equilíbrio de cores, contraste e textura das fotos com todas elas em diferentes condições de luz.

Lembrando que não é só o número de megapixels que importa para uma boa foto. A claridade e construção das lentes, o tamanho do sensor, o processamento da imagem e outros detalhes fazem muita diferença.

Selfie com a lente frontal Imagem: Marcella Duarte/UOL

A câmera frontal, com 32 MP, também entrega boas selfies, gostei bastante do contraste na cor do meu cabelo e da textura da minha pele, que não destaca imperfeições (é possível configurar filtros de beleza, mas eu prefiro deixar sem para não gerar um aspecto artificial).

No zoom, tanto em foto quanto em vídeo, a imagem mantém uma boa qualidade até uns 10x, depois disso há perdas mais perceptíveis —o que é comum em qualquer câmera ou celular com sistema digital.

Zoom 4x Imagem: Marcella Duarte/UOL

Boa parceria com a Leica. Toda a óptica foi desenvolvida pela empresa alemã, com lentes Summilux, desenvolvidas para condições de pouca luz. Ela também incluiu no aparelho seus estilos fotográficos (chamados vibrante e autêntico), uma estética especial para o modo retrato, filtros, marca d'água e até um som de obturador de câmeras antigas.

A parceria da Xiaomi com Leica não é novidade, está presente em seus modelos mais avançados dos últimos dois anos, mas até então nenhum havia chegado oficialmente à América Latina devido a restrições comerciais. Esse lançamento amplia os recursos fotográficos assinados pela marca, fortalece o aspecto de qualidade das lentes dos celulares, e é uma estreia no Brasil.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Processamento de imagens. O aparelho conta com a Xiaomi AISP, uma plataforma computacional de fotografia com inteligência artificial. A promessa é de levar mais nitidez, claridade e cores vibrantes às fotos, principalmente as noturnas, além de permitir o formato Ultra HDR e aprimorar o modo retrato, com o novo estilo Master Portrait.

Na prática, vi um bom alcance dinâmico (capacidade de registrar áreas mais claras e mais escuras em uma imagem, com fidelidade e riqueza de detalhes). A noite parece noite, com céu escuro e luzes bem definidas. Já os retratos ficam com camadas de desfoque mais bonitas e naturais, em diferentes distâncias focais.

Modo filme. Há uma nova aba para gravação de vídeo, com possibilidades mais cinematográficas, incluindo desfoque de fundo (Cinematic Blur) e troca de foco entre as pessoas de uma cena (Rack Focus). Já o Modo Diretor permite um controle mais avançado, com suporte a gravação 4K a 30 FPS (quadros por segundo) e formato log (melhor para pós-produção).

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Muita IA. O aparelho vem recheado de inteligência artificial do Google, incluindo recursos como:

Assistente Gemini (para pedidos e conversas por texto, voz ou imagem)

Circule para pesquisar (facilita buscas no Google)

Intérprete (traduz conversas e palestras em tempo real)

Transcrição de áudios

Resumo e formatação de textos

Apagador de objetos, editor de céu e mais funções para edição de imagens

Para reforçar a parceria, o Xiaomi 14T vem com 100 GB de armazenamento em nuvem do Google One por seis meses e três meses de YouTube Premium.

Editor de céu usado para transformar um dia nublado Imagem: Marcella Duarte/UOL

Tela. De 6,67 polegadas com tecnologia AMOLED CrystalRes, com resolução de 1,5 K (2712 x 1220), densidade de pixels de 446 ppi, taxa de atualização de até 144 Hz e brilho máximo de 4000 nits.

Existe um recurso de IA que ajusta a temperatura da cor e o brilho do display com base no seu uso e na hora do dia. Uma boa tela, bem brilhante e responsiva e que deve dar conta de jogos, mas ainda não tive a oportunidade de testar.

Processador. MediaTek Dimensity 8300-Ultra com litografia de 4nm. No meu uso, rodou bem, sem travamentos ou grandes aquecimentos, mesmo com um acionamento intensivo das câmeras. Testei a versão com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno, que é o maior possível.

Design. Segue o padrão Xiaomi, mais minimalista e elegante. A moldura é de plástico e a traseira é de vidro com textura e brilhos sutis que lembram metal.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Cores. Chega ao Brasil nas opções titan black (preto) ou titan gray (cinza). Em outros países, há azul e verde limão.

Bateria. 5000 mAh com carregamento rápido de 67 W.

Resistência. IP68 contra água e poeira.

Pontos de atenção

Preço alto. Apesar de não ser tão caro como tops de linha de outras marcas, é uma grande quantia de dinheiro a ser investida. Mas aparelhos Xiaomi tendem a baixar de preço com o passar dos meses —inclusive, ele já pode ser achado com descontos em varejistas.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Quem pode gostar

Resumindo esse review, o Xiaomi 14T tem um ótimo conjunto geral. Ele é um "quase top de linha", trazendo recursos avançados, mas com algumas concessões de hardware para não elevar tanto o preço do aparelho.

Ou seja, é para quem prioriza a qualidade das câmeras e o alto desempenho, mas não quer gastar uma quantia absurda para trocar de celular. Concorre, por exemplo, com modelos das famílias S24, da Samsung, e Edge 50, da Motorola.

Ficha técnica Xiaomi 14T

Processador: MediaTek Dimensity 8300-Ultra

Memória RAM: até 12 GB

Armazenamento interno: até 512 GB

Sistema operacional: Xiaomi HyperOS

Câmeras traseiras: wide 50 MP (23 mm f/1,7); telephoto 50 MP (50 mm f/1.9 - 2x zoom óptico 20x zoom digital); ultrawide 12 MP (15 mm f/2.2)

Câmera selfie: 32 MP

Bateria: 5000 mAh; carregamento rápido 67 W

Resistência: IP68

Dimensões: 16,05 cm x 7,51 cm x 0,78 cm

Peso: 195 g

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.