Calor e chuva: veja como fica o tempo ao longo da semana no Brasil

As chuvas que atingem boa parte do país devem continuar caindo nos próximos dias, de acordo com previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que emitiu alerta de perigo para parte do Sudeste.

Confira abaixo a previsão para a semana e como deve ficar a temperatura nas cinco regiões brasileiras.

Sudeste

O Sudeste terá chuva generalizada nos próximos dias. As capitais Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo terão chuvas diárias e registrarão mínimas, em média, de 17°C. Apesar das chuvas, as temperaturas devem ficar próximas aos 30°C nestas cidades. No Rio de Janeiro, a máxima pode chegar a 34°C no sábado.

O Inmet divulgou um alerta para parte do Sudeste, válido a partir de hoje, às 10h da manhã. Segundo o Instituto, há "perigo potencial" por conta da chuva acumulada na região Metropolitana de São Paulo, no Vale do Paraíba, no litoral sul paulista e no sul fluminense.

Centro-Oeste

Ao longo da semana, Goiânia deve ter chuvas diariamente. A capital goiana irá receber pancadas isoladas e trovoadas ao mesmo tempo em que registra altas temperaturas: a máxima deve ficar entre 31 de 32°C nos próximos dias, com mínima de 21°C. A mesma condição de precipitação deve se repetir em Brasília, onde o tempo estará mais fresco, com máximas entre 27 e 29°C e mínima de 17°C.

No Mato Grosso, o calor segue intenso. Conhecida por suas altas temperaturas, Cuiabá tem previsão de máxima chegando aos 35°C todos os dias desta semana, com mínima de 26°C e possibilidade de pancadas e trovoadas isoladas. Em Campo Grande, também há chance de formação de muitas nuvens e chuvas ao longo da semana, porém o calor dá uma trégua: a máxima deve cair gradativamente entre 31 e 27°C, e a mínima deve ficar entre 20 e 22 °C.

Nordeste

Em Maceió, não há previsão de chuva até pelo menos a próxima sexta-feira (13). Na capital alagoana, o tempo nublado deixará as temperaturas entre 23 e 32 °C nesta semana. Com mínima de 23 °C e máxima chegando a 33 °C, Salvador deve ter um acumulado baixo de chuva, que deve se concentrar na manhã da próxima quarta-feira (11) e na quinta-feira (12). Já em Fortaleza a previsão indica a incidência de chuva nos próximos três dias, com mínima de 26 °C e máxima de 32 °C.

São Luís deve ter chuva todos os dias da semana, segundo o Inmet. Na cidade, as chuvas isoladas devem ser acompanhadas de calor marcando 32 °C, com mínima de 25 °C, mesmas temperaturas previstas para João Pessoa. Com previsão de chuva somente no início da próxima quarta, a capital paraibana deve ter muitas nuvens nos próximos dias, especialmente ao amanhecer. Já em Recife os episódios de chuva devem ser mais espaçados, podendo acontecer na próxima quarta e, posteriormente, no próximo sábado (14). Na cidade, a mínima deve ser de 26 °C e a máxima de 30 °C.

Em Teresina, a chuva será constante. O Inmet indica que há previsão de muitas nuvens e pancadas durante toda a semana, com temperaturas entre 22°C e 35°C. Para o próximo sábado, é possível que o calor seja ainda mais intenso na cidade: a máxima pode chegar a 36°C. Em Natal, chuvas somente na quinta e no sábado e temperatura variando entre 25 e 31°C ao longo dos próximos dias. Em Aracaju, há previsão de chuva somente para a manhã da quarta-feira. Nesta capital, os termômetros devem registrar mínima de 25°C e máxima de 32°C.

Norte

Toda a região Norte tem previsão de chuva ao longo desta semana. Segundo o Inmet, deve chover no Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins até pelo menos o próximo sábado.

As temperaturas nas capitais também devem ser parecidas nos próximos dias. A previsão indica mínimas em média de 23°C e máximas de 32°C. Boa Vista deve ultrapassar a máxima das demais capitais do Norte, podendo registrar 36°C na próxima quinta.

Sul

Entre as capitais da região, Florianópolis deve receber o maior acumulado de chuva. Na cidade, a chuva deve diminuir somente na quinta-feira e a mínima será de 17°C, enquanto a máxima chega a 27°C. Em Curitiba e em Porto Alegre, a precipitação deve se concentrar no final da semana, entre sexta e sábado. Nessas duas capitais, o tempo fica mais fresco, com mínima chegando a 14°C em Curitiba. Em Porto Alegre, o termômetro não deve marcar mais do que 26°C nos próximos dias.

No Paraná, as Cataratas do Iguaçu registraram uma vazão mais de cinco vezes acima da média. Por conta do volume de chuvas na região, a vazão das cataratas atingiu a marca de 7,84 milhões de litros por segundo na última segunda-feira (9).