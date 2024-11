Poliglota com 10 nomes: quem é o próximo na sucessão da família imperial

Do UOL, em São Paulo

Com a morte de Antonio de Orleans e Bragança, aos 74 anos, o próximo na linha sucessória da família imperial brasileira é o filho Rafael de Orleans e Bragança, de 38 anos.

Quem é Rafael

Seu nome (incluindo sobrenomes) é comprido. Rafael Antonio Maria José Francisco Miguel Gabriel Gonzaga de Orleans e Bragança se considera príncipe do Grão-Pará, príncipe do Brasil e príncipe de Orleans e Bragança.

Rafael é carioca. Nascido no Rio de Janeiro, em 1986, ele foi criado em Petrópolis, região serrana do estado.

Ele é engenheiro e se formou em 2010. Cursou engenharia de produção na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Rafael já trabalhou em diversas áreas —e foi até guia turístico do Rio de Janeiro. Também foi vendedor em Paris, estagiou em uma empresa imobiliária e depois passou a trabalhar em uma multinacional no ramo de bebidas. Atualmente é sócio de uma empresa de consultoria com escritórios em Londres e Nova York.

O príncipe é poliglota. Ele fala francês, inglês, entende o alemão e o espanhol. Além, claro, de falar português.

Rafael participou de encontros da monarquia no Brasil desde a infância, fazendo viagens por todo território nacional. É o presidente da Juventude Monárquica do Brasil, cuja vice-presidente é sua irmã, Dona Maria Gabriela.

Mas o Brasil tem príncipe?

O Brasil não tem oficialmente uma família real desde que a República foi proclamada em 1889. Os herdeiros de Dom Pedro 1º, no entanto, se autointitulam com títulos de nobreza. Um decreto de 1890 aboliu todos os títulos de nobreza do Brasil. Em 1991, porém, o então presidente Fernando Collor revogou o decreto.

Linha sucessória

Dom Antonio de Orleans e Bragança, herdeiro da família imperial brasileira, morreu aos 74 anos Imagem: Casa Imperial/Reprodução

Antônio de Orleans e Bragança era sucessor de Bertrand, atual chefe da Casa Imperial e autointitulado príncipe. Antonio era irmão de Bertrand e Luiz —esse último morreu em 2022. Eles são bisnetos da Princesa Isabel e tataranetos de Dom Pedro 2º.

Antonio estava internado desde julho na Casa de Saúde São José, zona sul do Rio de Janeiro, devido a problemas respiratórios. Ele deixa esposa, três filhos e dois netos.

*com informações do Estadão Conteúdo e de reportagens publicadas em 22/02/2022 e 08/11/2024