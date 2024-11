Petrobras pode lançar este ano nova licitação de FPSOs para projeto em Sergipe

Por Marta Nogueira e Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) -A Petrobras poderá lançar ainda neste ano uma nova licitação para contratar as plataformas SEAP-I e SEAP-II, do tipo FPSO, para um projeto em águas profundas em Sergipe, afirmou nesta sexta-feira a diretora-executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Renata Baruzzi.

"Nós enviamos para nossos parceiros (no projeto) a nossa proposta de condução dessa licitação e assim que eles responderem, (se estiverem) de acordo, a gente vai emitir a licitação", disse Baruzzi em entrevista coletiva para comentar os resultados financeiros do 3º trimestre.

O relançamento de uma licitação para essas plataformas será necessário após algumas iniciativas anteriores para contratá-las não terem dado certo.

Questionada sobre o prazo para que as unidades entrem em operação, a diretora evitou cravar datas e afirmou que a previsão deverá constar no próximo Plano Estratégico 2025-2029, que será publicado em 22 de novembro. Anteriormente, as unidades estavam previstas para 2028, mas há perspectivas bo mercado de que haja um atraso.

A primeira unidade tem capacidade de produzir 120 mil barris de petróleo por dia e 10 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, segundo dados publicados anteriormente pela Petrobras. Já a segunda unidade terá capacidade de processamento diário de 120 mil barris de petróleo e 12 milhões de metros cúbicos de gás.

Dentre as dificuldades nas tentativas anteriores de contratar os FPSOs, a diretora citou desafios relacionados à financiabilidade das empresas.

"A gente fez uma série de ajustes, a gente fez muita interação com o mercado para entender qual era o problema que eles estavam tendo", disse Baruzzi.

"Uma das questões era relacionada ao fluxo de caixa desses contratos. Nós ajustamos os fluxos de caixa e a financiabilidade... então a gente também ajustou o modelo de contratação para essas novas plataformas", adicionou.

A executiva pontuou ainda que a Petrobras tem buscado incentivar muitas empresas a voltar a trabalhar com a estatal.

Baruzzi destacou que esteve com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, em uma visita à China onde conversaram com companhias com o objetivo de trazê-las para trabalhar no Brasil, com empresas brasileiras.

Em outra frente, a companhia já recebeu propostas em processo de licenciamento para contratar plataforma para Barracuda-Caratinga e também prevê lançar nova licitação para contratar um FPSO para um campo de Albacora.

(Por Marta Nogueira e Fabio Teixeira; edição de Letícia Fucuchima e Pedro Fonseca)