Israel diz ter interceptado drones vindos do leste; grupo baseado no Iraque reivindica ataque

(Reuters) - Os militares israelenses disseram nesta terça-feira que interceptaram um drone que entrou no território israelense pelo leste depois que as sirenes soaram na área de Arava, um vale que se estende do Mar Morto até o Golfo de Eilat.

Outro drone que se aproximou de Israel pelo leste também foi interceptado antes de cruzar o território israelense, disseram os militares. Eles disseram que não houve registro de feridos.

As sirenes soaram mais cedo na cidade portuária de Eilat, no Mar Vermelho.

A Resistência Islâmica no Iraque disse em um comunicado que tinha como alvo um "alvo vital" em Eilat com drones.

O grupo iraquiano pró-Irã vem lançando ataques contra Israel desde o início da guerra israelense em Gaza.