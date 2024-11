Apple, Motorola, Samsung e mais: 13 celulares em oferta a partir de R$ 650

Não quer esperar até o fim de novembro para trocar de smartphone? O Guia de Compras UOL preparou uma lista com modelos da Samsung, Apple, Motorola, Realme e Xiaomi em oferta hoje (5), com descontos de até 55%.

Os celulares selecionados custam menos de R$ 3 mil, com boas especificações de câmera, bateria e desempenho. Confira a lista completa:

Tela HD+ de 6,6 polegadas com resolução de 1600 x 720 Pixels;

Câmera principal traseira de 50 MP (megapixels) e câmera frontal de 5 MP (câmera possui zoom digital de até 4x, Night Vision e Inteligência Artificial,);

Bateria de 5000 mAh, que promete durar até 40 horas;

Processador é o Unisoc T606. É um chip básico, mas que promete mais desempenho e armazenamento.

Tela HD+ de 6,74 polegadas com resolução de 1600 x 720 Pixels;

Câmeras traseiras de 50 MP e 2 MP, além de câmera frontal de 8 MP;

Bateria de 5000 mAh, que promete autonomia ao longo do dia;

Processador MediaTek Helio G85, um chip que promete oferecer alto desempenho e maior capacidade na hora dos jogos.

Tela de 6,74 polegadas com sensores de iluminação inteligente (AI Dual Light) e resolução de 1600 x 720 pixels;

Câmera traseira de 50 MP e frontal de 5 MP (câmeras com filtros de fotografia e deixa dinâmica com cores e iluminação realista, segundo a Realme);

Bateria de 5000 mAh, com duração de até dois dias e permite carregamento de 15W;

Processador é o chipset Unisoc T612, que promete desempenho e processamento fluido em diversos aplicativos.

Tela de 6,67 polegadas com resolução 2400 x 1080 pixels;

Câmeras principais de 108MP, 8MP e 2MP e frontal de 16MP (câmera possui vários filtros de filme e o Xiami Imaging Engine, que processa imagens com mais nitidez);

Bateria de 5000 mAh, que promete durar até o fim do dia;

Processador é o Snapdragon 685. Esse chip promete desempenho estável e suave para navegar no uso diário.

Tela FHD de 6,5 polegadas com resolução de 2400 X 1080 pixels;

Possui duas câmeras traseiras com 50 MP (Principal) e 2 MP (Macro), além de frontal de 16 MP (com estabilização óptica de imagem, tecnologia Quad Pixel e Zoom Digital de até 8x);

Bateria de 5.000 mAh, que promete até 94 horas de música e 16 horas de reprodução de vídeos;

Esse celular possui o processador Dimensity 7020, que proporciona velocidade nos jogos e vídeos, ideal para o uso diário.

Tela pOLED de 6,5 polegadas com resolução de 2400 x 1080 pixels;

Câmera traseira principal de 50 MP e Ultra-wide de 8 MP, além de câmera frontal de 16 MP (possui Night Vision, estabilidade óptica de imagem, tecnologia Ultra Pixel e Zoom Digital de até 8x);

Bateria de 5000 mAh, que promete durar mais de 30 horas;

Acompanha o processador Snapdragon 695, um chipset que oferece mais fluidez e velocidade para funções diárias.

Tela Super Amoled de 6,7 polegadas com resolução Full HD de 2400 x 1080 pixels;

Câmeras traseiras de 50 MP (Grande angular), 8 MP (Ultra-angular) e 2 MP (Macro); e selfie de 50 MP (possui estabilizador óptico de imagem e Zoom Digital de até 10x);

Bateria de 5000 mAh com recarga rápida e autonomia para o dia todo, de acordo com a marca;

Processador é o Snapdragon 7 Gen 1, um chipset que oferece alto desempenho e maior velocidade para jogos e multitarefas.

Possui uma tela Super Amoled de 6,6 polegadas com Vision Booster e resolução de 2340 x 1080 pixels;

Câmeras traseiras de 50 MP (principal), 12 MP (Ultra-wide) e 5 MP (Macro); e frontal de 32 MP (com Nightography, estabilizador de imagem e Zoom Digital de até 10x);

Bateria de 5.000 mAh com autonomia de até 25 horas de uso contínuo de internet;

Processador Exynos 1480, que proporciona desempenho para lidar com uma variedade de tarefas, desde navegação na web até jogos leves.

Tela Amoled CrystalRes de 6,67 polegadas e resolução de 2712 x 1220 Pixels.

Câmera traseira tripla com 64 MP (Principal), 8 MP (Ultra-grande) e 2 MP (Macro), além de uma câmera frontal de 16 MP (Com filtros de filme e molduras, além de estabilização de imagem)

Bateria de 5.000 mAh, que promete até 50 horas de reprodução de áudio e carregamento turbo de 67W.

Processador Dimensity 8300 Ultra MediaTek, um chipset com desempenho satisfatório para tarefas do dia a dia.

Tela Super HD de 6,7 polegadas com resolução de 2712 x 1220 pixels;

Câmeras traseiras de 50 MP (Principal), 13 MP (Ultra-wide/macro) e 10 MP (telefoto); e frontal de 50 MP (com Night Vision, Zoom Digital de 30x, sendo óptico de até 3x, e estabilização óptica);

Bateria de 4.500 mAh, que promete durar o dia todo e com carregamento turbo de 125W;

Snapdragon 7 Gen 3: celular acompanhar o chipset da Qualcomm com desempenho rápido e grande espaço para armazenamento de imagens, filmes, música, apps e jogos.

Tela Oled de 6,1 polegadas com resolução de 2532 x 1170 pixels;

Sistema de câmeras triplas de 12 MP, sendo duas na traseira (principal e ultra-angular) e uma câmera de selfie (câmeras com Zoom Digital de 5x, estabilização óptica de imagem, HDR inteligente 3 com detecção de cena, modo noite e entre outras funções);

Bateria de 2.815 mAh, o que dura em média um dia completo;

O processador é A14 Bionic, que promete desempenho e capacidade de executar aplicativos sem travamento.

Tela Amoled de 6,1 polegadas com resolução de 2340 x 1080 pixels;

Câmera tripla traseira de 50 MP (Wide), 12 MP (Ultra-wide) e 10 MP (Telefoto); e câmera selfie de 12 MP (câmeras com tecnologia Nightography, Zoom Digital de até 30x e estabilizador de imagem);

Bateria de 3900 mAh, que promete durar até 20 horas de autonomia de uso contínuo de internet;

Processador Snapdrafon 8 Gen 2, que é capaz de oferecer bom desempenho em jogos e streaming de vídeo.

