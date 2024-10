Vendedores do Brás vivem tensão sem saber o que foi perdido no incêndio

Vendedores do Shopping 25, Galeria Barão e lojas vizinhas foram surpreendidos por um incêndio nas primeiras horas da manhã de hoje. O cenário é de tristeza e incertezas sobre o prejuízo.

O que aconteceu

Lojistas perderam o dia de trabalho. Na rua Miller, que fica atrás do Shopping 25, os comerciantes que estavam abertos tiveram que fechar as portas após pedido da polícia, às 10h. Eles não sabem se poderão voltar amanhã. "É incalculável. A gente está em desespero sem saber se teremos o que vender", disse uma comerciante que possui loja em frente ao shopping.

Vendedores lamentam fechamento das lojas no fim de ano. A polícia não informou se as lojas corriam algum risco nem disse se os comércios poderão reabrir amanhã. "Não é só trabalho, nossa vida está lá dentro também", afirmou um deles.

Ruas ficaram cheias de mercadoria. Roupas e manequins ficaram espalhados pelo chão enquanto funcionários levavam o que podiam nas mãos ou com ajuda de carrinhos.

Perto do Shopping 25, onde o fogo começou, funcionários das lojas estavam na calçada esperando alguma orientação. Eles não foram dispensados pelos patrões nem podem entrar de volta na loja. Duas funcionárias, que preferiram não se identificar, contaram ao UOL que retiraram algumas peças de jeans da loja em que trabalham, mas que a maior parte do estoque continua lá.

Fogo teria começado em loja infantil no térreo do shopping, contaram funcionários do local ao UOL. Os Bombeiros ainda não confirmaram o motivo do incêndio.

A Defesa Civil vai avaliar estrutura do prédio. Enquanto isso, nenhum comerciante pode entrar para avaliar as perdas.

Interdição de ruas e fumaça espessa não impediu compras. Quem trabalha em lojas mais afastadas do incêndio não sentiu uma movimentação menor de clientes. A reportagem viu muitos compradores pedindo ajuda com caminhos alternativos para chegar nas lojas.

Como foi o incêndio

Fogo começou por volta das 6h44 no segundo pavimento do edifício e destruiu cerca de 200 lojas, segundo estimativa da Defesa Civil. A rua foi isolada e os Bombeiros tentam controlar as chamas.

Imóvel está com o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido desde agosto, informou capitão Maykon Cristo, responsável pela operação. Segundo a Defesa Civil, o certificado de segurança do shopping foi emitido pela prefeitura em 2022 e é válido até 2027.

Três pessoas foram levadas para postos de saúde na região. Elas têm estado de saúde estável, informou a Prefeitura de São Paulo. Duas estão em observação no Hospital Tatuapé e uma recebeu alta após dar entrada na AMA Pari.

Teto do shopping colapsou, mas prédio não corre risco de desabar totalmente. O caso é acompanhado pela Defesa Civil.

Moradores de um prédio ao lado do imóvel foram orientados a deixar suas casas. Comerciantes de imóveis vizinhos ao Shopping 25 estão retirando suas mercadorias do local. Até o momento, as chamas não atingiram os prédios ao lado do shopping. Os bombeiros informaram que atuam para reduzir o incêndio e evitar a propagação das chamas para outros espaços.

Fumaça deixou a rua no escuro. A Barão de Ladário é um centro de comércio muito movimentado pela manhã no Brás.

Ao todo, 76 bombeiros estão no local com 24 viaturas. A Polícia Militar, Defesa Civil e o Samu também atendem a ocorrência.

Quatro caminhões pipa foram escoltados pela polícia até o ponto do incêndio. Eles chegaram ao local por volta das 10h. O Corpo de Bombeiros informou que "desconhece" a origem do veículo. Segundo o Governo do Estado, a Sabesp também foi acionada, "esteve no local e constatou que não houve desabastecimento de água para controle das chamas".

Eu desconheço o motivo desses carros pipa. Não sei nem por que eles estão vindo para cá. Estamos usando a rede de hidrante pública.

Capitão Marcos Maycon, do Corpo de Bombeiros, ao UOL

Ruas foram bloqueadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Os bloqueios acontecem na Rua Barão de Ladário com as ruas Oriente e João Teodoro; na Rua Júlio Ribeiro com a Rua Muller; na João Teodoro com a rua Monsenhor de Andrade e na avenida do Estado com a rua São Caetano. A companhia pede que motoristas evitem a região.

Imagem aérea mostra incêndio na rua Barão de Ladário, 300, no Brás Imagem: Reprodução/TV Globo

Mais de 10 linhas de ônibus tiveram itinerário alterado. Segundo a SPTrans, o bloqueio das vias atinge a rota das linhas 172U/10; 174M/10; 2105/10; 2123/10; 2161/10; 271F/10; 272N/10; 311C/10; 5144/10; 701A/10 e 119C/10.

"Equipes engajadas no combate", diz governador. Em nota, Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que chamas são combatidas de diferentes pontos da região.