Kamala defende investimentos para empregos na indústria

Por Steve Holland e Jeff Mason

WARREN, Michigan (Reuters) - A vice-presidente dos EUA e candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, visitou nesta segunda-feira as instalações da Corning Inc's Hemlock Semiconductor em Michigan para conversar com os trabalhadores, fazer um tour pela linha de montagem e falar sobre a importância de investir em empregos na indústria.

A empresa recebeu recentemente um investimento preliminar de até 325 milhões de dólares por meio da Lei de Chips e Ciência, que um integrante da equipe de campanha de Kamala observou que Trump havia criticado e Kamala ajudou a aprovar.

"Quando conseguimos encontrar uma maneira de fazer parcerias significativas com o setor privado, com as indústrias, para fazer o tipo de trabalho que está acontecendo aqui, todos saem ganhando", disse ela.

Trump tem afirmado que sua administração da economia foi mais forte do que a do presidente Joe Biden e de Kamala, apesar das grandes perdas de empregos no final de seu mandato, no início da pandemia do coronavírus.

Embora o mercado de trabalho dos EUA esteja sendo forte durante o governo Biden-Kamala e os mercados de ações tenham atingido recordes, os preços persistentemente elevados prejudicaram os consumidores em tudo, desde alimentos até aluguel.

Kamala tem apresentado propostas de políticas para reduzir os preços e ajudar a aliviar a crise habitacional do país, além de contrastar sua abordagem de liderança com a de Trump, que, segundo ela, estaria focado em se vingar de seus inimigos.

Ela deveria ainda participar de um comício em Ann Arbor, Michigan, na noite desta segunda-feira, com seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, que contará com a apresentação da cantora e compositora Maggie Rogers.