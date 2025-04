Sakamoto: Trump se vê como xerife de faroeste com a China como bandido

Após elevar o tom e fazer da guerra comercial contra a China um faroeste, Donald Trump se comporta como um xerife e trata o país asiático como inimigo, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News hoje.

Em um primeiro momento, Trump anunciou taxas de 34% sobre os produtos importados da China. O governo de Xi Jinping reagiu e impôs tarifas retaliatórias de 34% sobre mercadorias norte-americanas. O republicano retrucou e deu um ultimato aos chineses, ameaçando elevar a alíquota para 50% caso o país não recuasse. O Ministério do Comércio chinês avisou que "lutará até o fim" contra as medidas de Trump.

Essa declaração do Trump [o ultimato à China] é totalmente do Velho Oeste. A China não é um caixeiro-viajante que está de passagem, mas é a dona das lojas da única rua da cidade.

Mais do que um jogo de pôquer, é um de truco, no qual você levanta as apostas e há blefe. Os EUA estão blefando mais do que a China, mas os chineses também podem perder. É um jogo de perde-perde; este é o problema colocado em cima da mesa e pelo qual o pessoal de Wall Street e das Bolsas de Valores do mundo todo está arrancando os cabelos.

É um jogo no qual absolutamente todo mundo perde. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressaltou que até mesmo apoiadores mais ferrenhos estão preocupados com o endurecimento do discurso de Trump contra a China.

Trump talvez não tenha apostado que a China respondesse à altura de uma forma tão rápida e com reciprocidade. Os EUA responderam dizendo que vão subir as tarifas. Mas Wall Street, o pessoal que apoiou Trump e ao que tudo indica próprio Elon Musk estão falando para ele parar porque está atrapalhando o comércio legal. Esse povo não rasga dinheiro.

Vejamos o quanto Trump aguentará. A China tem mais cacife econômico e político, até por ser um Estado mais autoritário, do que Trump, que ainda está em uma democracia. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

