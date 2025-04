Trump assinará decretos para impulsionar carvão nos EUA

Por Jarrett Renshaw e Timothy Gardner

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará decretos nesta terça-feira para impulsionar o setor de carvão, disseram à Reuters uma autoridade sênior da Casa Branca e duas fontes, em sua mais recente ação contrária aos esforços globais para reduzir as emissões de carbono.

As usinas a carvão geram menos de 20% da eletricidade dos EUA, em comparação com cerca de 50% no início do século, de acordo com a Administração de Informações de Energia, com fracking e outras técnicas de perfuração aumentando a produção de gás natural. O crescimento da energia solar e eólica também reduziu o uso de carvão.

Trump, um republicano, fez campanha com a promessa de aumentar a produção de energia dos EUA e tem procurado reverter as regulamentações ambientais e de energia desde que assumiu o cargo em 20 de janeiro.

Ele deve assinar decretos relacionados à energia na Casa Branca às 16h (horário de Brasília), informou a Casa Branca.

As ações incluirão esforços para salvar usinas de carvão que provavelmente seriam desativadas, disseram as fontes, que pediram anonimato porque não estavam autorizadas a falar publicamente.

A demanda de energia dos EUA está aumentando pela primeira vez em duas décadas, à medida que os centros de dados com uso intensivo de energia para inteligência artificial, carros elétricos e criptomoedas aumentam o consumo.

As ações das produtoras de carvão norte-americanas Peabody e Core Natural Resources subiram cerca de 9% cada após a notícia de que Trump assinará os decretos.

Quando queimado, o carvão libera mais dióxido de carbono, o principal gás de efeito estufa, do que qualquer outro combustível fóssil. Ele também emite poluentes que são responsáveis por doenças pulmonares e cardíacas. Grande parte de seu uso diminuiu devido às regulamentações dos democratas, incluindo o ex-presidente Joe Biden.

Os defensores do carvão afirmam que as usinas de carvão existentes nos EUA só fornecem energia à rede cerca de 40% do tempo e que esse número pode ser aumentado por meio de desregulamentação e outras medidas.

(Reportagem de Jarrett Renshaw e Timothy Gardner; Reportagem adicional de Susanna Twidale em Londres)