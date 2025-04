'Efeito cebola': fenômeno define tempo em SP e outras regiões; entenda

O tempo em estados das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste será marcado pelo chamado "efeito cebola". Entenda o que é e como serão os próximos dias.

O que aconteceu

Próximos dias serão marcados por grande amplitude térmica em São Paulo. A diferença entre as temperaturas mínimas e as máximas deve ser marcante, exigindo roupas quentes durante a noite e no início da manhã, mas fazendo muita gente tirar os casacos —perdendo camadas, como uma cebola— no meio do dia e durante a tarde.

Temperaturas vão de 16°C a 26°C. Veja temperaturas na capital para a semana: segunda-feira: entre 16ºC e 21ºC; terça-feira: entre 16ºC e 26ºC; quarta-feira: entre 18ºC e 26ºC; quinta-feira: entre 18ºC e 24ºC; sexta-feira: entre 18ºC e 25ºC.

Temperatura sobe esta semana após recordes de frio. A grande massa de ar polar que avançou sobre o centro-sul do Brasil no fim de semana rendeu as mais baixas temperaturas do ano na região —e a primeira negativa de 2025, com Urupema (SC) registrando -0,2ºC. No entanto, a massa de ar polar já está de partida, o que vai permitir as tardes mais quentes, com madrugadas amenas ou frias no Sul e Sudeste, segundo a Climatempo.

Norte e litoral da Bahia verão temporais hoje. Chuva intensa é resultado da chegada de uma frente fria à Bahia e da formação da Zona de Convergência Intertropical, que espalha nuvens carregadas pela região. As pancadas mais intensas serão vistas no litoral do estado, assim como do Maranhão. Além disso, o interior do Maranhão, o norte do Piauí e do Ceará também terão chuvas moderadas a fortes. Toda a região Norte também será afetada.

Áreas que podem ser afetadas pelas chuvas pelo país hoje (8 de abril de 2025) Imagem: Reprodução/Instituto Nacional de Meteorologia

Sul também está em alerta para tempestades e pancadas de chuva intensas. É preciso atenção no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Já no Sudeste, chuvas moderadas a fortes atingirão apenas o oeste de São Paulo e a divisa do estado com o Paraná.

No Centro-Oeste, o alerta para temporais vale para a fronteira do Mato Grosso com a Bolívia, assim como o seu extremo norte. Nas demais áreas do estado, no sul de Goiás e no Mato Grosso do Sul, as pancadas devem ser moderadas a fortes.

Chuvas devem durar até quinta em diversas regiões do país. No entanto, elas perdem intensidade nos próximos dias.

Frio deve voltar ainda em abril. A previsão é de que, até o fim do mês, outras duas ou três massas de ar frio de origem polar fortes passem sobre o Brasil, causando quedas de temperatura marcantes, ainda de acordo com a Climatempo.