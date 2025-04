Ninguém consegue governar país com bravata e mentira, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 8, que "ninguém consegue governar" um país com "bravata e mentira". Ele afirmou que o Brasil precisa voltar à "civilidade civilizatória" e, para isso, deve ter estabilidade política, estabilidade jurídica e estabilidade econômica. Lula discursa na abertura do Encontro Internacional da Indústria de Construção (Enic), em São Paulo, ao lado de ministros do governo e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.

"Ninguém pode ser pego todo dia de surpresa com alguma novidade que acontece em algum lugar desse país, no Congresso, no Poder Executivo, no Poder Judiciário. É preciso que a gente tenha essa estabilidade jurídica, mas é preciso que a gente tenha também estabilidade econômica. Vocês não podem levantar demanda dizendo que os juros vão subir, o juros vão descer, a economia vai cair, vai crescer, o crescimento vai ser 0,5%, vai ser 1%, vai ser 2%", comentou.

Lula afirmou ainda que o setor da construção civil "continua, e por muito tempo será, um setor de ponta nesse país, até porque falta muita coisa para a gente fazer".