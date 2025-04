OMC pretende reduzir custos de pessoal após suspensão de financiamento dos EUA

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - A Organização Mundial do Comércio (OMC) disse nesta terça-feira que está revisando seus custos de pessoal depois que os Estados Unidos suspenderam o financiamento da instituição.

A Reuters noticiou em 27 de março que os EUA, principal doador para o orçamento da OMC, suspendeu suas contribuições, incluindo taxas não pagas para 2024, enquanto aguarda uma revisão de seu apoio a órgãos internacionais - em uma ação confirmada pelo governo dos EUA.

Desde então, fontes comerciais disseram à Reuters que os funcionários da OMC foram informados sobre as medidas de redução de gastos, como a não substituição de alguns funcionários que estão se aposentando ou de contratações de curto prazo.

A OMC, que tem 630 funcionários, disse não ter planos para cortes de funcionários com contratos fixos e regulares no momento.

"Em uma reunião recente, a diretora-geral (Ngozi Okonjo-Iweala) informou aos funcionários que, em resposta ao atual clima financeiro, a alta administração está exercendo prudência fiscal ao reduzir ou adiar despesas conforme necessário", disse o porta-voz da OMC, Ismaila Dieng, em resposta às perguntas da Reuters.

Ele acrescentou que um comitê recém-formado analisaria vagas e despesas relacionadas.

As medidas têm como pano de fundo as recentes críticas dos EUA sobre os gastos da OMC e vêm cinco anos após o seu principal tribunal ter sido paralisado durante o primeiro mandato de Trump em meio a preocupações dos EUA com o excesso de poder.

Um delegado dos EUA já havia levantado preocupações orçamentárias sobre uma reunião para marcar o 30º aniversário da organização, que agora está lidando com o impacto das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o comércio global.

Washington também levantará "preocupações sistêmicas" sobre as ações da OMC em uma reunião na quarta-feira, segundo um documento da agenda.

"Tornou-se evidente que a Secretaria (da OMC) está se afastando de seus propósitos voltados para os membros e está tentando se reinventar como um recurso a ser fornecido ao público, independentemente das opiniões dos membros ou do impacto que tais atividades possam ter sobre os interesses ou contribuições orçamentárias dos membros", mostrou um documento da delegação dos EUA.

O orçamento da OMC, de 205 milhões de francos suíços (US$ 239,99 milhões), é menor do que o de muitos outros órgãos globais, alguns dos quais foram gravemente afetados pelos cortes de gastos de Trump.

Os delegados dizem que, teoricamente, seria fácil para qualquer um dos 166 membros da OMC bloquear totalmente o próximo orçamento no final deste ano, uma vez que tais decisões devem ser tomadas por consenso.

Um porta-voz da missão dos EUA em Genebra não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.