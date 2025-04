Caixa está próxima de R$4,5bi em crédito ao trabalhador, diz presidente do banco

(Reuters) - O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira, disse nesta terça-feira que o banco estatal está próximo de alcançar a marca de R$4,5 bilhões em crédito concedido ao trabalhador.

"Hoje, presidente (Luiz Inácio Lula da Silva), no chamado crédito ao trabalhador, em uma construção feita pelo senhor com o apoio do ministro (da Fazenda, Fernando) Haddad, com apoio do ministro (da Casa Civil,) Rui (Costa), nós já estamos próximos de R$4,5 bilhões", disse o presidente da Caixa durante evento do setor da construção civil com a participação de Lula em São Paulo.

Embora não tenha dado mais detalhes, Vieira parecia estar se referindo ao programa recentemente anunciado pelo governo Lula de crédito consignado para trabalhadores do setor privado que, de acordo com o Executivo, ajudará os trabalhadores a renegociarem suas dívidas trocando as de juros mais caros por outras de juros mais baratos.

O programa, no entanto, gerou receios em agentes do mercado financeiro que temem que a medida vá contra a política monetária do Banco Central, que tem elevado a taxa básica de juros na tentativa de baixar a inflação, com o IPCA acima do teto da meta.

(Por Eduardo Simões)