Teto de boate desaba na República Dominicana e deixa ao menos 18 mortos

SANTO DOMINGO (Reuters) - Pelo menos 18 pessoas morreram e 121 ficaram feridas na madrugada de terça-feira após o desabamento do teto de uma boate em Santo Domingo, informaram autoridades dominicanas.

As equipes de resgate estavam trabalhando para retirar as pessoas que ainda se acredita estarem presas sob os escombros, disse Juan Manuel Mendez, chefe do centro de operações de emergência do país.

Mendez não informou o número de pessoas que estariam dentro da boate Jet Set, perto da costa da capital dominicana, no momento do incidente.

(Reportagem de Paul Mathiasen)