Cidadãos chineses foram capturados lutando pela Rússia na Ucrânia, diz Zelenskiy

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta terça-feira que as forças ucranianas capturaram dois chineses que lutavam ao lado da Rússia no leste da Ucrânia, ameaçando potencialmente o frágil esforço de paz na guerra de três anos.

Pequim é um aliada próxima de Moscou, mas não é de conhecimento público que tenha ajudado diretamente na invasão em grande escala do Kremlin.

Escrevendo no X, onde postou um vídeo de um dos homens, Zelenskiy disse que Kiev tem "informações que sugerem que há muito mais cidadãos chineses nas unidades do ocupante" e que ele ordenou que as autoridades obtivessem uma resposta de Pequim.

O Ministério das Relações Exteriores da China não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Zelenskiy não disse se a Ucrânia acredita que os homens estavam operando sob as ordens de Pequim.

"O envolvimento da Rússia com a China, juntamente com outros países, seja direta ou indiretamente, nessa guerra na Europa é um sinal claro de que Putin pretende fazer qualquer coisa, menos acabar com a guerra", escreveu Zelenskiy.

Ele acrescentou que os homens capturados tinham documentos que confirmavam sua identificação, e acrescentou que a inteligência ucraniana e as autoridades de segurança estavam atualmente "verificando todos os fatos".

Em uma declaração separada, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse que Kiev convocou o encarregado de negócios da China na Ucrânia "para condenar esse fato e exigir uma explicação".

A China, que declarou uma parceria estratégica "sem limites" com a Rússia dias antes da invasão de Moscou, tem afirmado que está pronta para desempenhar um papel na resolução da guerra na Ucrânia.

