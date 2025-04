Varejistas de vestuário dos EUA atrasam pedidos e congelam contratações com impacto das tarifas

Por Helen Reid e Nicholas P. Brown

LONDRES/NOVA YORK (Reuters) - Varejistas de roupas e acessórios dos Estados Unidos estão atrasando pedidos e congelando contratações antes dos aumentos de tarifas que entrarão em vigor na quarta-feira sobre os produtos importados do Vietnã e da China.

Essas empresas, assim como a Nike e a Lululemon, enfrentam uma escolha impossível: compensar o custo das tarifas aumentando os preços em cerca de 40% - o que pode causar uma queda nas vendas - ou absorver o aumento de custos e reduzir ainda mais as margens de lucro, que já são pequenas.

Ao contrário de seus rivais maiores, no entanto, os fabricantes menores de roupas e calçados não têm vastas cadeias de suprimentos, o que os torna altamente dependentes do Vietnã e da China.

Ian Rosenberger, CEO da Day Owl, uma empresa nova-iorquina de seis anos de idade que fabrica mochilas no Vietnã, suspendeu encomendas futuras. A menos que haja um acordo para reduzir significativamente as tarifas vietnamitas, Rosenberger estima que a Day Owl fechará as portas em 30 dias.

Mas com um ciclo de produção de cerca de 100 dias, esperar muito mais impõe o risco de perder a temporada crucial de compras de volta às aulas. "O dano já é significativo o suficiente para ser uma ameaça existencial", disse ele, acrescentando que seus sete funcionários têm perguntado se devem se preparar para ficar sem emprego.

Rosenberger disse que as tarifas aumentariam seu imposto de US$5 para US$22, o que o levaria a aumentar o preço de sua bolsa de última geração de US$155 para US$212.

A Footwear Distributors and Retailers of America - cujos membros incluem Nike, Walmart, Skechers e Deckers - calculou que um tênis de corrida de US$155 fabricado no Vietnã teria que ser remarcado para US$220 nas lojas dos EUA para compensar a tarifa de 46%.

VIETNÃ VITAL

O Vietnã desenvolveu fábricas especializadas que produzem de tudo, desde tênis de corrida de alta tecnologia até roupas de corrida. É a segunda maior fonte de roupas e calçados importados para os EUA, depois da China, e um importante centro de fabricação da Nike, Adidas e outras.

O Vietnã pediu uma prorrogação de 45 dias na imposição das tarifas dos EUA e disse que compraria mais produtos americanos, depois que Trump e o líder vietnamita To Lam concordaram na sexta-feira em discutir um acordo para remover as taxas.

As ações da Nike caíram 14% desde o fechamento dos mercados em 2 de abril, dia em que Trump anunciou as tarifas, enquanto as ações da Adidas perderam 16%, as ações da Puma caíram 18% e as ações da VF Corp, proprietária da North Face, caíram 31%.

Essas grandes empresas trabalham com fábricas em todo o mundo, o que lhes dá algum poder de negociação para dividir os custos das tarifas com os fornecedores. A VF Corp está "bem diversificada em nossa cadeia de suprimentos para administrar as tarifas", disse um porta-voz.

As pequenas empresas, como a Oiselle, marca de corrida feminina sediada em Seattle, Washington, têm menos capacidade de absorver o custo e menos recursos para planejar alternativas.

Arielle Knutson, CEO da Oiselle, pediu a seus 14 funcionários em tempo integral que trabalhassem em dois ou três planos de contingência tarifária, paralelamente a suas funções habituais.

A Oiselle, que adquire leggings, sutiãs esportivos e tops de corrida do Vietnã, atrasou os pedidos da primavera de 2026 que normalmente sairiam agora.

Encomendas a quantidade certa de produtos - e não ficar com muito dinheiro parado no estoque - é fundamental. "É uma agulha quase impossível de enfiar", disse Knutson.

A marca de agasalhos Wild Rye, sediada em Ketchum, Idaho, adquire jaquetas de esqui e calças de mountain bike de fornecedores da China, que estarão sujeitos a uma tarifa adicional de 34% a partir de quarta-feira.

"Isso vai criar uma enorme pressão sobre os negócios", disse a fundadora Cassie Abel. Ela congelou as contratações e quaisquer aumentos para seus 11 funcionários e disse que a empresa teria que absorver parte do aumento da tarifa para evitar um aumento de 40% nos preços.

A Day Owl, a Oiselle e a Wild Rye disseram que já haviam tentado produzir no mercado interno, mas que a qualidade era ruim, de modo que transferir a produção para os EUA não é prático.