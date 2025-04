Abiec: exportação de carne bovina em março avança 30,2% ante igual mês de 2024

São Paulo, 8 - O Brasil exportou 248 mil toneladas de carne bovina em março, com faturamento de US$ 1,17 bilhão, de acordo com levantamento da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), a partir de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Em volume, isso representou crescimento de 30,2% na comparação com março de 2024 e de 13,1% ante fevereiro. A alta da receita foi de 39,6% frente a igual mês do ano anterior e de 12,8% sobre fevereiro.A categoria de carne in natura segue líder das exportações, representando 86,8% do volume e 89,7% da receita em março. Também houve crescimento expressivo nas exportações de tripas (+37,3% em volume), produtos salgados (+35,7%), industrializados e miúdos (ambos com alta superior a 9%).A China manteve a liderança entre os destinos da carne bovina brasileira, com 97,3 mil toneladas exportadas (39,2% do total) e US$ 463,8 milhões em faturamento (39,4%). Os Estados Unidos, por sua vez, ampliaram sua participação com um salto de 56,3% no volume importado (42,1 mil toneladas) e 53% no valor em relação a fevereiro (US$ 225,5 milhões). Também apresentaram crescimento relevante as exportações para Rússia (+81,5%), Israel (+48,6%), Filipinas (+38,2%) e México (+30,7%).TrimestreNo acumulado do ano, as exportações somam 676 mil toneladas (+12,8%) e geraram US$ 3,22 bilhões em receita (+22,1%) na comparação ao primeiro trimestre de 2024, com a China (284,6 mil toneladas; 42,1% do total exportado) sendo o principal mercado."Os resultados registrados em março e no trimestre refletem não apenas a competitividade e a qualidade da carne bovina brasileira no mercado internacional, mas também a eficiência de toda a cadeia produtiva, desde o campo até a indústria exportadora", afirmou, na nota, o presidente da Abiec, Roberto Perosa.Entre os Estados exportadores, São Paulo liderou no trimestre, com 145 mil toneladas (21,7% do total), seguido por Mato Grosso (137 mil t; 20,5%), Goiás (80,8 mil t; 12%), Mato Grosso do Sul (74,3 mil t; 11,1%) e Rondônia (61,9 mil t; 9,3%).