Institutos reduzem previsão de crescimento da Alemanha em 2025 para 0,1%, dizem fontes

Por Rene Wagner e Christian Kraemer

BERLIM (Reuters) - Institutos econômicos da Alemanha estão reduzindo a previsão de crescimento do país neste ano para 0,1%, ante a projeção de expansão de 0,8% em setembro, disseram duas fontes à Reuters nesta terça-feira, acrescentando que a revisão ainda não inclui as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos.

A Alemanha foi a única economia do G7 que não cresceu nos últimos dois anos. As tarifas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, causarão um grande impacto na maior economia da Europa, possivelmente colocando-a no caminho de um terceiro ano consecutivo de recessão pela primeira vez na história.

Para 2026, os institutos preveem um crescimento econômico de pouco mais de 1,0%, disseram as fontes, sem fornecer um número exato. A previsão anterior para o próximo ano era de 1,3%.

Após a eleição federal de fevereiro, os conservadores, de Friedrich Merz, e os social-democratas, que estão negociando a formação de um governo, anunciaram um fundo de 500 bilhões de euros para infraestrutura e mudanças nas regras de endividamento a fim de reforçar a defesa e impulsionar o crescimento.

O pacote fiscal melhora as perspectivas econômicas para 2026 e 2027.

As novas previsões levam em conta as tarifas dos EUA de 25% sobre alumínio, aço e automóveis da União Europeia, mas não as taxas de 20% anunciadas na quarta-feira sobre outros produtos, disseram as fontes à Reuters.

As previsões serão publicadas oficialmente na quinta-feira. O Ministério da Economia alemão incorpora as estimativas combinadas dos institutos em suas próprias previsões.