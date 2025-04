Andreessen Horowitz busca levantar megafundo de US$20 bi em meio a interesse global em startups de IA dos EUA

Por Krystal Hu e Anna Tong e Kenrick Cai

San Francisco - A firma de venture capital Andreessen Horowitz está buscando levantar cerca de US$20 bilhões no que será o maior fundo de sua história, para capitalizar o interesse de investidores globais em apoiar empresas de inteligência artificial (IA) dos Estados Unidos, disseram fontes à Reuters.

A empresa de investimento em tecnologia, conhecida informalmente como a16z, disse a investidores que o fundo será dedicado a investimentos em estágio de crescimento em empresas de IA e atrairá investidores globais interessados em investir em empresas norte-americanas, relataram as fontes. A captação recorde e a meta de capitalizar o interesse de investimento estrangeiro na indústria de tecnologia dos EUA vêm no contexto de um plano tarifário abrangente do presidente Donald Trump para instar as empresas a fabricar produtos nos EUA.

Para levantar uma quantia tão grande de capital, a a16z tem feito apresentações ao redor do mundo. Investidores internacionais veem o fundo como uma forma de investir seu dinheiro mais facilmente em empresas norte-americanas de IA sem restrições, disse uma das fontes.

A Andreessen Horowitz não respondeu aos pedidos de comentário.

Os fundadores da A16z, Marc Andreessen e Ben Horowitz, anunciaram no ano passado que apoiariam Trump, rompendo com seu apoio tradicional aos candidatos democratas, um movimento compartilhado por outras figuras proeminentes do Vale do Silício, como Elon Musk.

Mesmo pelos padrões de uma empresa conhecida por levantar alguns dos maiores veículos de investimento do Vale do Silício, o novo fundo representaria um movimento colossal em termos de escala. Ele testará o interesse de investidores em venture capital em meio à turbulência econômica global e continuará o debate sobre o quão escalável essa classe de ativos é, mantendo retornos atraentes.

Se bem-sucedido, o novo megafundo só será ultrapassado pelo dois fundos Vision, do SoftBank, que colocaram quantias sem precedentes de capital no setor de tecnologia, com resultados divergentes. O SoftBank Vision Fund 1, lançado em 2017, foi um fundo recorde de US$100 bilhões, enquanto seu sucessor, o Vision Fund 2, tem sob gestão cerca de US$56 bilhões do balanço do SoftBank. Outra empresa de venture capital do Vale do Silício, a Sequoia Capital, tem mais de US$56 bilhões em ativos sob gestão em vários fundos, com seu fundo evergreen crescendo para US$19,6 bilhões este ano, de acordo com documentos.

O maior fundo da a16z até o momento é um fundo de US$5 bilhões para investir em empresas em estágio de crescimento de que a empresa levantou como parte de uma captação de US$9 bilhões anunciada no início de 2022. Da mesma forma, a firma pediu aos investidores que comprometessem capital em uma série de fundos, cada um focado em um setor ou estágio diferente de maturidade da startup, para garantir uma captação de US$7,2 bilhões em 2024, sendo US$ 3,75 bilhões para um fundo de crescimento.

O novo fundo, em seu estágio inicial, pode levar vários meses para fechar. Alguns investidores são atraídos pelo desempenho de seus grandes fundos anteriores, incluindo um dedicado a investimentos em criptoativos, bem como pelos laços estreitos da a16z com a administração Trump, disse uma fonte.

Uma parte considerável do capital seria reservada para investimentos subsequentes em empresas de IA no portfólio da empresa, disse uma fonte à Reuters. A a16z foi uma das primeiras apoiadoras de algumas das empresas de IA mais em voga da atualidade, incluindo a Databricks e a xAI de Musk, e continuou a participar de suas rodadas de captação de recursos multibilionárias em estágio de crescimento.

A empresa está pedindo que investidores apoiem um único veículo em vez de vários em diferentes setores, ressaltando tanto a obsessão dos gestores de venture capital com a inteligência artificial quanto as enormes demandas de capital das empresas — em particular entre aquelas que constroem grandes modelos de linguagem que exigem grandes quantidades de poder de computação e dados.

Fundada em 2009, a a16z se apresentou com uma atitude barulhenta e ambições de revolucionar a indústria de venture capital ao crescer. Ela levantou mais recursos do que a norma da indústria e superou os tradicionais investidores blue-chip para ganhar participações em startups promissoras, melhorando ainda mais o cenário ao contratar uma legião de funcionários para fornecer suporte a essas empresas.

O primeiro fundo de US$300 milhões foi considerado um enorme fundo de estreia na época. A a16z tem agora US$45 bilhões em ativos sob gestão, de acordo com seu site. Tornou-se um consultor de investimentos registrado em 2019, ganhando mais flexibilidade no estilo de investimento além do venture capital tradicional. A empresa administra vários fundos específicos do setor que investem em categorias como biotecnologia, criptoativos e tecnologia de defesa.

(Reportagem de Kenrick Cai e Anna Tong em San Francisco e Krystal Hu em Nova York)