Quem aposta em bets tem maior risco de crédito, diz Galípolo em CPI

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse hoje à CPI das Bets no Senado que a autoridade monetária não tem a responsabilidade de fiscalizar a atuação das bets. Ele foi convidado para prestar esclarecimentos sobre possíveis impactos das apostas no sistema financeiro e a fiscalização das transações financeiras das casas de apostas.

O que ele disse

Quem aposta nas bets tem maior risco de crédito. Galípolo disse que um levantamento do BC mostrou que as pessoas que realizam apostas online têm risco de crédito significativamente maior do que as que não realizam. "Os bancos consideram esse tipo de prática por parte do cidadão para analisar e classificar ele como um risco mais elevado e no final sai um custo maior para essas pessoas", disse.

Parte dos apostadores vê as apostas como investimento. Galípolo citou ainda um estudo que indicava que parte significativa dos apostadores diziam que as apostas eram uma alternativa de investimento. Com isso, o BC tem buscado promover ações de educação financeira para a população.

Fluxo para apostas no Brasil gira em torno de R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões por mês. O secretário executivo do BC, Rogério Lucca, disse que dados mais recentes mostram que o valor colocado em apostas no Brasil está entre R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões por mês. O BC lançou um estudo no ano passado sobre esse tema, que chegou ao valor estimado de R$ 20 bilhões mensais. Mas os dados eram anteriores à regulamentação do setor. Lucca ressalta que parte significativa desse montante, cerca de 93%, volta ao apostador.

Galípolo disse que BC não fiscaliza bets. "O Banco Central do Brasil não tem a competência legal para fiscalizar ou aplicar sanções em decorrência de transações destinadas a apostas de cota fixa realizadas com pessoas jurídicas não autorizadas a exercer essa atividade", afirmou.

BC faz o controle de instituições financeiras e de pagamentos. "O alcance do BC reside no controle das instituições autorizadas por nós a funcionar e está limitado à legislação vigente". Dentre os pontos que integram o controle do BC estão as medidas tomadas pelas instituições financeiras para prevenção de lavagem de dinheiro, por exemplo.

Autoridade monetária levantou dados sobre bets a fim de verificar impacto econômico da atividade. Galípolo reforçou que uma das missões do BC é garantir a estabilidade financeira e por isso o BC faz o acompanhamento da atividade econômica. "No ano passado, nos chamou a atenção que parte da renda não ia para consumo ou para poupança. O papel do BC foi avaliar [a atividade das bets] para ver o impacto na atividade econômica, o que gerou a nota técnica sobre as casas de apostas no Brasil", disse.

CPI das Bets

CPI busca esclarecer o impacto das apostas digitais na saúde financeira dos brasileiros e apurar possíveis ilegalidades. A comissão foi instalada no Senado em 12 de novembro e tem 130 dias para concluir seus trabalhos. O presidente é o senador Dr. Hiran (PP-RR) e a relatora é a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS).

Comissão quer ouvir a influenciadora Deolane Bezerra. A expectativa é que a influenciadora seja ouvida na quinta-feira. Ela chegou a ser presa pela polícia de Pernambuco, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo casas de apostas. A relatora Soraya Thronicke defende a convocação de outros influenciadores que fazem propaganda das bets.