Galípolo diz que BC avalia impacto de bets sobre estabilidade financeira e política de juros

BRASÍLIA (Reuters) - É importante para o Banco Central avaliar impactos provenientes do crescimento do mercado de “bets” sobre a estabilidade financeira e a transmissão da política monetária no país, disse nesta terça-feira o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.

Em depoimento na CPI das Bets, no Senado, Galípolo afirmou que participantes do mercado haviam alertado que fluxos financeiros para sites de apostas estavam se tornando significativos, com potencial impacto sobre a atividade econômica, citando também possível aumento do risco de crédito.

"Ano passado, em estudos preparatórios para uma reunião do Copom, nos chamou a atenção de que parte da renda das famílias não estava indo nem para consumo nem para poupança, alguns participantes de mercado já haviam nos alertado que fluxos financeiros para sites de apostas estavam se tornando significativos, com potencial impacto na atividade econômica", disse.

"Algumas instituições financeiras começaram a relatar significância estatística do fato de a pessoa apostar no risco de crédito... É importante para o BC avaliar potenciais impactos na estabilidade financeira e na transmissão da política monetária."

Galípolo acrescentou que bancos já estão considerando o histórico de clientes em apostas online na medição de riscos para a concessão de empréstimos, demandando taxas mais altas em financiamentos feitos por usuários de bets.

Na sessão da CPI, o secretário-executivo do BC, Rogério Lucca, afirmou que a autarquia estima que até R$30 bilhões são aplicados mensalmente em bets por apostadores no Brasil.

De acordo com Galípolo, análise do governo aponta que dos valores aplicados nas apostas online, cerca de 94% retornam em forma de prêmios.

O presidente do BC ponderou que a legislação que trata das apostas online não concede à autoridade monetária competência para fiscalizar ou aplicar sanções em decorrência de transações de bets por empresas não autorizadas.

"O alcance do Banco Central reside nos procedimentos e controles das instituições autorizadas a funcionar, como é o caso dos procedimentos dessas instituições no que se refere à prevenção à lavagem de dinheiro, o combate ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa", afirmou.

(Por Bernardo Caram)