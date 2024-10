Quem ganhou a eleição em Camaçari? Veja resultado do segundo turno

Luiz Caetano (PT) foi eleito prefeito de Camaçari, na Bahia, neste domingo (27). Ele derrotou Flávio Matos (União Brasil), numa das disputas mais apertadas do pleito de 2024.

Caetano obteve 50,92% dos votos válidos, enquanto Flávio marcou 49,80%.

O que aconteceu

Com 100% das urnas apuradas, Luiz Caetano obteve 50,92% dos votos válidos (80.626 votos). Flávio Matos obteve 49,08% dos votos (77.724).

A eleição em Camaçari, na Bahia, foi uma das disputas mais acirradas do Brasil. Caetano e Matos seguiram para o segundo turno após uma diferença de apenas 559 votos no primeiro turno, que se encerrou com uma reviravolta de última hora.

O primeiro turno teve contagem de votos apertada até o último minuto. Caetano, apoiado pelo presidente Lula, obteve 49,52% dos votos válidos (77.926 votos), enquanto Matos, atual presidente da Câmara de Vereadores e apoiado pelo prefeito Elinaldo Araújo (União Brasil), ficou com 49,17% (77.367 votos). A diferença de 559 votos evidenciou a polarização da disputa.

No primeiro turno, Matos liderava até as 23h, com 95,37% das urnas apuradas, somando 49,5% dos votos contra 49,18% de Caetano. Porém, à medida que a apuração avançava, Caetano conseguiu reverter a desvantagem, assumindo a liderança às 23h46, com 99,63% das urnas contabilizadas. A primeira posição de Caetano foi confirmada à 0h24, com a apuração total das urnas.