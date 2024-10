Lucro ajustado da Neoenergia cai 7% no 3ºtri

SÃO PAULO (Reuters) - A Neoenergia registrou um lucro ajustado de 908 milhões de reais no terceiro trimestre, queda de 7% em relação a igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado na noite de terça-feira.

Os ajustes se referem principalmente a efeitos não recorrentes relacionados a operações registradas no mesmo intervalo de 2023, como a aquisição de controle da hidrelétrica de Dardanelos. Sem os ajustes, o lucro líquido da empresa alcançou 841 milhões de reais, queda de 46% na comparação anual.

A companhia elétrica apurou um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) Caixa de 2,5 bilhões de reais entre julho e setembro, recuo de 5% no comparativo anual, em função de reajustes tarifários negativos na parcela B das distribuidoras e pelo fim do contrato da usina termelétrica Termopernambuco.

No caso da Termopernambuco, a Neoenergia destacou que o empreendimento voltou a operar este mês com a antecipação do novo contrato, que estava previsto para iniciar em junho de 2026 e foi adiantado para este mês, em esforço do governo brasileiro para enfrentar a seca histórica deste ano.

A Neoenergia também ressaltou o aumento de 4,1% da energia injetada em suas cinco distribuidoras, que atendem Rio Grande do Norte, Brasília, Bahia, Pernambuco e interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Segundo a empresa, nos nove primeiros meses deste ano já foram investidos 6,7 bilhões de reais, sendo 3,7 bilhões de reais no negócio de distribuição, destinados principalmente para expansão de redes.

(Por Letícia Fucuchima)