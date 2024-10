LCA eleva de R$ 5,30 para R$ 5,50 projeção de câmbio para o final do ano

Mesmo considerando que o governo vai buscar reafirmar o compromisso com o arcabouço fiscal, a LCA Consultores afirma achar improvável que as incertezas fiscais, e também as externas, venham a se diluir no curto prazo. Com base nesse entendimento, a consultoria elevou de R$ 5,30 para R$ 5,50 o dólar projetado para o final de 2024.

Nesse contexto de dólar mais alto, e em que a inflação deverá seguir próxima ao teto da meta, a persistente pressão cambial aumenta a chance de que a taxa Selic seja elevada acima dos 12%. Por ora, escrevem em relatório os economistas da LCA, esse é o cenário-base da instituição.

"Para 2025, mantemos expectativa de moderada descompressão cambial, que ajudará na desaceleração da inflação e permitirá alguma flexibilização monetária até o final do ano. Mas esse cenário está condicionado a um (incerto) refluxo de riscos políticos externos e de incertezas fiscais domésticas", escrevem os economistas da LCA.