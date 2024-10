Bolsonaro, Nunes e apoiadores manifestam preocupação com abstenção

Do UOL, em São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição em São Paulo, evitou o clima de "já ganhou" e manifestou preocupação com a abstenção em evento com o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros apoiadores em São Paulo nesta terça-feira (20).

O que aconteceu

O candidato à reeleição disse ainda que "não se pode baixar a guarda". Ele pediu que os apoiadores não viagem e que "trabalhem" até o último momento. "Precisamos derrotar o extremismo", disse. "Vocês estão proibidos de viajar no dia 27", disse Nunes.

Nunes disse que Tarcísio demonstrou "ser esse gigante na campanha". "No momento que dei uma caidinha foi a hora que Tarcísio mais participou da campanha. Não tenha dúvida da minha eterna gratidão a sua parceria", disse Nunes.

Prefeito lembrou de vídeos publicados por Bolsonaro. "Agradecer no meio de tantas e tantas agendas vir aqui e fazer essa agenda com todos", afirmou. Ele agradeceu Bolsonaro "pela sensibilidade em liderar equipe".

O prefeito Ricardo Nunes discursa em almoço de apoio a sua reeleição em churrascaria em São Paulo Imagem: Silchya Rodrigues/UOL

O governador Tarcísio de Freitas elogiou o governo do ex-presidente Bolsonaro. Ele destacou a parceria entre o governo do Estado e da prefeitura, principal mote da campanha de Nunes. "O que acontece na cidade de São Paulo repercute em toda a região metropolitana", disse o governador. "Até o último minuto temos que convencer quem está indeciso", afirma. "Não podemos viajar no fim de semana, não podemos esmorecer".

Tarcísio foi elogiada pelo deputado federal Baleia Rossi. "Tivemos dois candidatos à prefeitura, Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas, mostrando que é importante ter sintonia entre a prefeitura e o governo de São Paulo."

Tarcísio de Freitas discursa em almoço de apoio a Nunes em churrascaria no Morumbi Imagem: Silchya Rodrigues/UOL

O governador disse ainda que a campanha e os apoiadores "tem que trabalhar" até o último momento. "Temos que convencer todos os indecisos", afirmou. Ele agradeceu aos apoiadores e pediu um "esforço adicional" nos últimos dias de campanha: "vamos até a última gota".

Bolsonaro disse que ele e Temer foram "os melhores presidentes". "Já conhecemos o que é um lado e o que é o outro lado", disse ele sobre a campanha.

Bolsonaro discursa em churrasco de apoio à reeleição de Ricardo Nunes Imagem: Silchya Rodrigues/UOL

Ex-presidente pediu votos para Nunes, após ter sofrido críticas pela ausência na campanha. "A campanha aqui não é minha, é do Nunes. Devemos participar, por convicção de que o melhor para São Paulo é a vitória de Ricardo Nunes."

Ele lembrou ainda da economia do país durante o seu governo. "Falei para o Paulo Guedes "o Brasil arrecada demais, vamos colaborar com o estado de São Paulo, os frutos são colhidos agora".