Boulos compara Nunes a casal Nardoni; prefeito critica 'nível' de rival

Durante debate da Record, Guilherme Boulos (PSOL) disse que Ricardo Nunes (MDB) falar de corrupção é como "o casal Nardoni falando dos filhos". O prefeito condenou a comparação, e disse que Boulos atingiu a memória de Isabella Nardoni.

O que aconteceu

Boulos criticou Nunes pela privatização do serviço funerário, e o prefeito respondeu que o sistema, antes, era um "antro da corrupção". O deputado, então, disse que "o Ricardo Nunes falando de corrupção parece o casal Nardoni falando dos filhos".

Ele se referia à Isabella Nardoni, morta em 2008 aos cinco anos de idade, pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Anna Carolina Jatobá. A mãe da menina, Ana Carolina Oliveira, foi eleita vereadora de São Paulo pelo Podemos no último dia 6, com a segunda maior votação da cidade.

O prefeito disse que gostaria de se solidarizar com a família de Isabella Nardoni. "É um debate tão importante, da maior cidade da América Latina, aonde o prefeito interfere na vida de 12 milhões de pessoas, que é tão necessário alguém equilibrado, respeitoso, atingir a memória de uma mãe é triste. Minha solidariedade a Ana Carolina", falou.

Boulos rebateu, citando falsidade do adversário. "Gente, vocês viram isso? Ele ataca, ataca, ataca, e, de repente, o marqueteiro deu ali um toque nele, aí ele baixa o tom, muda até o tom de voz, cita um negócio que aconteceu há dois blocos atrás. Vocês percebem?", perguntou.

Nunes não comentou a fala do adversário por quase vinte minutos. A declaração foi às 22h25, e a resposta do prefeito, às 22h42.

Essa não é a primeira vez que o candidato do PSOL usa figuras de linguagem desse tipo. No último debate do primeiro turno, na TV Globo, Boulos disse que Pablo Marçal (PRTB) acusar alguém de ser extremista, era "igual a Suzane von Richthofen acusar alguém de assassinato". Na última quinta (17), quando Nunes faltou ao debate UOL/Folha/RedeTV!, Boulos disse que o prefeito é o "tio Paulo do Tarcísio", relacionando ao idoso morto levado por uma mulher a uma agência bancária em abril deste ano.

*Participam desta cobertura: Anna Satie, Bruno Luiz, Laila Nery, Rafael Neves e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo