O que são politraumatismo e hemorragia, causas da morte de Liam Payne?

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, morreu na última quarta-feira (16) após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Segundo a autópsia preliminar realizada no corpo de Payne, as causas da morte foram politraumatismo e hemorragia interna e externa.

O que é politraumatismo

Lesões simultâneas. Quadro é definido por lesões que acontecem de forma simultânea em mais de um órgão ou sistema do corpo em decorrência de um trauma, colocando em risco a vida da vítima. Como exemplo, é possível imaginar um acidente em que o paciente quebrou uma perna, machucou um pulmão e teve um trauma no fígado.

Há diferenças entre múltiplas fraturas e politraumatismo. Caso o paciente caia e quebre um dos braços e uma das pernas, em um cenário de polifraturas, o resultado será menos grave do que um politraumatismo e, provavelmente, não haverá risco de morte.

Condição tem alta taxa de mortalidade. Devido à seriedade das lesões, a taxa de mortalidade de um politraumatizado é alta, podendo variar entre 20% e 40%. A rapidez com que a vítima recebe atendimento médico tem grande impacto na evolução do quadro: caso receba o tratamento adequado na primeira hora após o trauma, há mais chances de a pessoa sobreviver.

Episódios mais graves podem deixar sequelas. Em quadros mais sérios de politraumatismo nos quais a vítima sobrevive, é possível ocorrer lesão vascular, hemorragia extensa e lesões neurológicas, como paraplegia ou tetraplegia. Quando há lesão no tecido cerebral, conhecido como traumatismo cranioencefálico grave, o risco de sequelas é maior. Lesões que não acontecem por conta do trauma em si, mas são resultados dos traumas sofridos pelo organismo, são chamadas de "lesões secundárias".

Eventual tratamento depende da condição da vítima. Caso a pessoa sobreviva ao acidente, existem manobras do chamado protocolo de ressuscitação do politraumatizado, que consiste em manter vias aéreas livres, ventilação mecânica e massagem cardíaca. No hospital, o paciente é levado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde a equipe médica pode atuar com medicamentos e medidas cirúrgicas para reduzir um eventual edema cerebral.

Ao cair do terceiro andar do CasaSur, Liam Payne teve lesões em diferentes partes do corpo, inclusive na cabeça. À imprensa local, o médico argentino Alberto Crescenti, responsável pela equipe que socorreu o cantor, declarou que Payne "teve uma fratura na base do crânio".

O que é hemorragia

Rompimento de um ou mais vasos sanguíneos. Segundo o Ministério da Saúde, é considerado como hemorragia o quadro em que há o rompimento de um ou mais vasos sanguíneos, que podem ser veias ou artérias. A gravidade da hemorragia depende da quantidade de sangue perdida e a duração do quadro até o tratamento adequado.

Hemorragia externa se refere ao sangue que sai do corpo por meio de um ferimento. Casos externos são mais facilmente identificados, já que há o sangramento visível. Neste quadro, pode haver também palidez, fraqueza, falta de ar, tontura, desmaio, entre outros sintomas.

Para conter a hemorragia externa, diferentes técnicas podem ser aplicadas até que se receba atendimento médico. Compressas com tecidos limpos ou gaze são uma alternativa, assim como a técnica de elevação do membro ferido, no caso de braços ou pernas, em um nível mais alto do que o coração. O Ministério ressalta que, caso haja manipulação de ferimentos, deve-se utilizar luvas para evitar infecções.

Hemorragia interna tem três principais tipos. São eles: hemorragia nasal, quando o sangue escorre pelas narinas; hemorragia pulmonar, quando há acúmulo de sangue nos alvéolos, que prejudica as trocas gasosas feitas pelo órgão e pode causar tosses com sangue ou sufocamentos; e hemorragia gástrica ou digestiva, que ocorre com o sangramento de órgão que compõe este sistema e pode provocar, entre outros sintomas, vômitos ou fezes com sangue.

No caso de hemorragia interna, pessoa deve ficar em repouso. Nos três casos de hemorragia interna, a pessoa deve ficar em repouso, aguardando atendimento médico. Nas hemorragias pulmonar e gástrica, é recomendado que a pessoa se deite de lado, enquanto na hemorragia nasal é indicado manter a cabeça deitada para trás e pressionar o local, fechando as narinas, por pelo menos cinco minutos.

Na hemorragia interna, é necessário avaliar se a vítima sofreu uma pancada ou uma queda. Conforme orientação do Ministério da Saúde, deve-se observar se a pessoa está com pulso fraco, com a pele fria, suando em excesso, com tontura, perda de cor nos lábios e/ou palidez acentuada. Mesmo que a vítima alegue estar com sede, não é recomendado oferecer líquidos quando há a suspeita de hemorragia.

Caso haja perda de um terço do volume de sangue presente no organismo, há risco de morte. Sendo assim, tanto a hemorragia externa quanto a interna exigem tratamento o mais rápido possível.

*Com informações do Ministério da Saúde e matérias publicadas em 14/08/2024 e 03/09/2023.