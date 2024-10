Quem são os alvos da operação dos transplantes de órgãos com HIV?

A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou a primeira fase da "Operação Verum" na segunda-feira (14) para identificar os responsáveis pela emissão de laudos falsos, que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV para seis pacientes.

Quem são os alvos da operação?

Um deles é o médico ginecologista Walter Vieira, 61. Ele é sócio e seria o responsável técnico do laboratório PCS Lab Saleme, que assinou um dos laudos com o falso negativo. O suspeito está preso.

Vieira era presidente do Comitê Gestor de Vigilância e Análise do Óbito Materno Infantil e Fetal do município de Nova Iguaçu (RJ), segundo a Folha de S. Paulo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, o médico exercia o cargo de forma não remunerada e foi afastado na sexta-feira (11) após o caso.

Walter é casado com a tia do deputado federal e ex-secretário de Saúde do Rio Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, o Doutor Luizinho. O parlamentar é atual líder do PP (Progressistas) na Câmara dos Deputados e foi secretário de saúde entre janeiro e setembro de 2023.

Ivanilson Fernandes dos Santos, 61, é técnico de laboratório e responsável pelas análises nos órgãos para transplante no PCS Lab Saleme. Ele também foi preso na operação. Em depoimento, contou detalhes sobre o controle de qualidade dos testes feitos pelo laboratório.

Ele tinha um cargo de técnico em patologia clínica na Secretaria Estadual de Saúde até o ano passado, segundo reportagem da Folha. Santos também foi dirigente do serviço público na Fundação Saúde, e atuou como técnico em, pelo menos, oito unidades de saúde particulares.

A técnica de laboratório Jacqueline Iris Bacellar de Assis, que assinou um dos laudos de órgãos infectados por HIV, se entregou à polícia Imagem: Reprodução/CNNBrasil

Jacqueline Iris Bacellar de Assis, 36, é técnica de laboratório e se entregou à polícia nesta terça-feira (15). A investigação aponta que a técnica usou um carimbo com registro profissional de outra pessoa para liberar laudos.

Profissional disse à Folha que começou a trabalhar no local como supervisora administrativa em outubro de 2023 e que não assinava laudos. Segundo ela, seu nome estaria sendo usado como "laranja".

Bacellar não possui registro profissional no Conselho Regional de Biomedicina do Rio de Janeiro. O órgão informou que nem a mulher, nem o laboratório possuem registro ativo na autarquia.

Cleber de Oliveira dos Santos é biólogo e está foragido. Ele tinha a função de realizar a análise clínica dos órgãos, assim como Jacqueline Iris Bacellar de Assis.