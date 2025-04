Por que a China está leiloando 100 toneladas de crocodilos vivos?

Um tribunal na China anunciou que está leiloando entre 200 a 500 crocodilos —juntos, eles pesam cerca de 100 toneladas— após o proprietário dos animais ir à falência. O lance inicial pedido pelos crocodilos é de 4 milhões de yuans ou R$ 3,2 milhões.

O que aconteceu

Os crocodilos pertenciam à Guangdong Hongyi Crocodile Industry Company, fundada em 2005 por Mo Junrong, conhecido na China como "deus dos crocodilos". Junrong, que chegou a ter um capital registrado de mais de 50 milhões yuans (R$ 40 milhões), teria "quebrado" e não pagou dívidas, segundo o jornal South China Morning Post e, por isso, foi forçado pela Justiça a liquidar suas propriedades —incluindo os animais.

Arquivos de patentes do MIT (Massachusetts Institute of Technology) apontam que a empresa criava crocodilos. Mas é incerto o que, de fato, era feito com os animais. Segundo o jornal americano The New York Post, crocodilos são valiosos na China e utilizados na produção de mais de 100 itens, de maquiagem a vinhos.

Dois leilões anteriores não tiveram sucesso em dar um novo destino aos crocodilos siameses de Junrong. A nova tentativa causou estranheza e curiosidade na China, ainda de acordo com o Morning Post. Um dos motivos é a exigência de que o comprador vá buscar pessoalmente seus novos crocodilos, já que a Corte não quer se responsabilizar pelo transporte.

Os crocodilos que estão sendo leiloados por milhões em site chinês Imagem: Reprodução/Taobao

A Corte Popular Nanshan em Shenzhen disponibilizou a possibilidade de realizar os lances pela plataforma Taobao, mantida pelo Alibaba para leilões judiciais, até o dia 9 de maio. Interessados devem cobrir também custos de captura, embarque e desembarque dos animais, além de ter uma licença para criação artificial para vida selvagem aquática e um local adequado para eles viverem.

As autoridades vão reter o depósito caução de 300 mil yuans (R$ 240,3 mil) como multa, caso o comprador não consiga cumprir todos os requisitos para a retirada dos animais.

Ainda não há interessados em lances nos crocodilos. As últimas duas tentativas foram feitas em janeiro e em fevereiro, quando o lance inicial era de 5 milhões de yuans (R$ 4 milhões). Desde então, autoridades decidiram dar um desconto pelo grupo de répteis.