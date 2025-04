Méliuz anuncia assembleia para deliberar sobre estratégia com bitcoin

SÃO PAULO (Reuters) - A Méliuz informou nesta segunda-feira que seu conselho de administração vai convocar uma assembleia de acionistas para votar a alteração do objeto social da companhia para contemplar a possibilidade de realização de investimentos em bitcoin como parte de sua estratégia de negócios.

Segundo fato relevante da Meliúz, que disse ter concluído "com sucesso" o estudo envolvendo sua nova estratégia em bitcoin, o objetivo da empresa, no caso de aprovação da proposta a ser submetida à assembleia, será adotar a criptomoeda como principal ativo estratégico da tesouraria da companhia.

A companhia também visa "fomentar a geração incremental de bitcoin para os seus acionistas, seja por meio da geração de caixa operacional ou por eventuais operações financeiras e iniciativas estratégicas", afirmou no documento.

"Vale ressaltar que o core business da companhia permanecerá inalterado e, inclusive, a geração de caixa das operações é fundamental para a estratégia de adquirir mais bitcoin ao longo do tempo", acrescentou a empresa de cashback.

A assembleia geral extraordinária da Méliuz está prevista para ser realizada em 6 de maio.

A Méliuz anunciou no mês passado a compra de 45,72 bitcoins por cerca de US$4,1 milhões, a um preço médio de US$90.296,11 cada, após seu conselho aprovar a criação de uma nova estratégia de tesouraria, voltada para a aplicação de recursos e realização de investimento em bitcoin. Na ocasião, as ações da empresa de cashback dispararam mais de 20%.

O bitcoin era transacionado nesta segunda-feira a US$84.395,05, em queda de 0,57%, contabilizando declínio de 9% no acumulado do ano, após ter fechado 2024 com valorização de 120%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)